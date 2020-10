Il y a deux semaines, plusieurs utilisateurs et premiers acheteurs d'un Oculus Quest 2 se seraient apparemment rapidement heurtés à une contrariété... un peu contrariante, celle de ne pas pouvoir utiliser son nouvel appareil relativement chèrement payé à cause du blocage de leur compte Facebook. Pour un peu de contexte, le Quest 2 est le premier casque VR d'Oculus à imposer l'enregistrement avec un compte Facebook avant de pouvoir utiliser le casque, une intégration forcée récemment par l'équipe de Mark, quand bien même la compagnie avait initialement rassuré lors du rachat d'Oculus que cela ne se fera jamais... Raté !

Le hic, c'est que le compte Facebook ainsi renseigné pour l'usage casque est signalé pour une vérification en partie manuelle par un employé de Facebook, qui doit s'assurer de l'identité du propriétaire du compte par photo (dans l'idée d'éliminer la création de faux comptes). Un processus - auquel Facebook y tient beaucoup - qui peut apparemment être assez long et prendre jusqu'à 3 mois et le casque ne pourra donc être utilisé en attendant. Réactiver un vieux compte ou en créer un nouveau pour tenter de l'utiliser avec son casque ne passera pas non plus, le compte sera suspendu. Il n'y aurait pas encore d'option pour faire appel en cas d'échec de la vérification ou de rejet par Facebook, et votre Oculus Quest 2 restera par conséquent inexploitable... Pour l'instant, la solution de Facebook, qui affirme que ce problème ne concerne qu'un petit nombre, est de confier la gestion des cas au support d'Oculus, en attendant peut-être la mise en place d'un procédé plus rapide du côté de la maison mère.

Entre-temps, un autre aspect problématique lié à l'obligation du compte Facebook s'est révélé : la suppression volontaire de son compte Facebook et la disparition des jeux Oculus de votre bibliothèque ! En effet, si par malheur vous auriez décidé de reprendre un peu de ce qu'il reste de votre vie privée en main et faire vos valises définitivement (pas avec une simple désactivation) de Facebook, mais que vous êtes aussi propriétaire d'un casque Oculus déjà connecté à Facebook et d'un certain nombre de jeux, sachez que ceux-ci seront ainsi perdus à jamais en même temps que votre profil Oculus.

Important VR PSA: ???? Deactivating your Facebook profile disables your Oculus Profile.

???? Deleting your Facebook account takes away all your games, purchases, and progress.

Source: Eli Schwartz pic.twitter.com/dSJIcIf0ki — Cix (@CixLiv) October 22, 2020

Pour faire la part des choses, il faut savoir que la suppression de votre compte Steam (par exemple) provoquera également la perte de toutes vos licences de jeu, et celles-ci seront ainsi évidemment tout autant irrécupérables, rien de neuf sous le soleil vu sous cet angle. En fin de compte, cela reste une conséquence logique de la fusion Facebook-Oculus introduite il y a deux mois, un retournement de veste qui ne plait évidemment pas à grand monde, d'autant plus qu'il semble être mal géré et que la réputation n'aide pas. Il va falloir s'y faire ou "simplement" ne plus acheter Oculus, à moins que Facebook renonce plus tard à la chose ou qu'une législation vienne un beau jour remettre un peu d'ordre. (source)