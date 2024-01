R7 8700G & R5 8600G : peut-on vraiment se passer de GPU ? (spoil : mouii mais non mais faut voir)

Les tests sont là — le notre ma foi, plus tard... Vous pouvez d’ailleurs consulter cette revue de presse. On ne va pas vous refaire un topo complet, Rémi l'avait déjà fait il y a quelques jours. Mais sans surprise, la fournée de reviews confirme que la partie CPU est au niveau des Ryzen 7000 desktop à TDP équivalent : normal, ce sont les mêmes ! Ainsi, bien que le 8700G et ses 8 cores parviennent à garder le contact avec le Ryzen 7 7700, la variante débloquée à 105W, le 7700X, prend le large. Il en va de même pour le 8600G comparé aux 7600 et 7600X.

Mais ce n’est pas la partie CPU qui était la plus attendue, après tout ce ne sont que des processeurs mobiles. Au niveau de l’iGPU donc, on dispose à présent de 12 CUs RDNA4 sur le 8700G, à comparer aux vieillissants 8 CUs Vega 8 du 5700G, avec qui plus est une fréquence 50% supérieure. Et bien sur la mémoire desktop potentiellement plus rapide. De quoi afficher un gain de 90% dans Counter Strike 2 et 117% avec de la DDR5-7200. Mais hélas trop nombreux sont les jeux qui restent limités par le manque de puissance. Vous pourrez jouer en 1080p à des titres légers mais n’escomptez pas profiter de Cyberpunk avec un framerate décent, quel que soit le niveau de qualité.

Phoenix 2 et son die shot annoté © BusAlexey

Les tests du jour ne concernent hélas que les 8700G et 8600G, vous pourrez donc vous brosser pour ce qui est de constater les performances des cores Zen 4c des 8500G et 8400G. Mais on peut toutefois noter que contrairement aux 5700G et 5600G où l’iGPU ne faisait guère de différence, poussant de nombreux acheteurs à préférer le moins onéreux des deux, cette fois le 8600G se fait assez souvent distancer : un retard qui varie entre 10 et 30 %, avec une moyenne autour des 20%. Le gain par rapport au 5700G est lui aussi de 20%. Chez Intel, c’est l’encéphalogramme plat comme on pouvait s’en douter, la marque ne s’étant pas faite une excellente réputation en terme d’IGP ces dernières années.

Du coup, il faut se poser la question de l’intérêt de ces APU. Ils ne concernent que les joueurs occasionnels ou plus généralement ceux qui n’ont pas de gros moyens. Sauf qu’un Ryzen 5 8600G commande un ticket d’entrée de 470 €. À ce prix on ne vous cache pas que la carte mère et la RAM n’ont rien d’affriolant, mais ça fera l’affaire. En comparaison, une plateforme AM4 avec Ryzen 7 5700G ne coute que 300€. Et si vous swappez le 5700G pour la variante sans iGPU mais plus rapide, le 5700X, ça ne coute pas plus cher. Restent donc quelque 170 € qui peuvent être alloués à une GTX 1650 – par exemple – qui pourrait presque doubler les performances du 8600G et donc enterrer définitivement le 8700G même avec de la RAM hors de prix.

Pas sûr que ça suffise pour GTA VI (mais pour la paix des ménaches, si)

Alors oui, ce sera au prix d’une plateforme globalement vieillissante, que vous ne pourrez pas upgrader, et avec une consommation et un encombrement nettement supérieurs. Mais est-il bien judicieux de payer aussi cher du matériel qui n’apportera qu’un gain marginal par rapport à un PC vieux de 2 à 3 ans ? Le seul salut à nos yeux pourrait venir de systèmes ultra-compacts type mini-PC ou éventuellement de minuscules configurations ITX. Mais quand on sait qu’un PC mini-ITX avec GPU peut tenir dans 10L, la compacité va se payer le prix fort !