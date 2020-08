La pseudo séparation (surprenamment) maintenue depuis le rachat d’Oculus par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars va bientôt toucher à sa fin, Oculus/Facebook vient de l’annoncer ! En effet, d’ici l’automne prochain, plus précisément à partir d’octobre, les comptes individuels Oculus vont commencer à disparaître pour pousser/forcer la transition de l’écosystème Oculus vers celui de Facebook.

Ainsi, à partir de là tous les nouveaux comptes et appareils devront impérativement se connecter à l’écosystème Oculus avec un compte Facebook, ou il faudra en créer un si celui-ci n’existe pas encore. Le support pour les comptes Oculus existants sera maintenu jusqu’au début de 2023, en sachant que tous les futurs appareils appairés à un compte Oculus exigeront dans tous les cas une authentification via Facebook. Au-delà, la compagnie a seulement précisé que Facebook sera « indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités ».

We will take steps to allow you to keep using content you have purchased, though some games and apps may no longer work. This could be because they require a Facebook account or because a developer has chosen to no longer support the app or game you purchased.

Bref, pour les propriétaires et utilisateurs d’un Oculus, Facebook ne sera plus une simple option, mais une obligation, et donc probablement avec tout ce que cela sous-entendra en matière d’intégration « sociale » ! Au fond, il fallait s’y attendre, même si aura pris un peu plus longtemps qu’on aurait pu l’imaginer. Il s’agit donc de la dernière étape dans l’acquisition d’Oculus, celle où Oculus intégrera enfin pleinement l’écosystème Facebook, ce qui permettra à ce dernier d’en exploiter toutes les possibilités en matière d’« offres sociales » (miam) et probablement aussi d’avoir un accès beaucoup plus important aux informations sur les utilisateurs d’Oculus pour en faire plein de bonnes choses, comme de la publicité ciblée, surveiller les habitudes, etc.

À voir si cette nouvelle pourrait finalement aussi en décourager quelques-uns dans leur achat d’un casque Oculus et a en motiver d’autres à s’en débarrasser, Facebook n’ayant vraiment pas la meilleure des auras dans ce bas monde (une mission de toute façon assez impossible pour un membre de la GAFAM).

(Re)viendez tous chez papa Zuck ! He loves you dat(a) much !