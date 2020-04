Qu’il s’agisse du coronavirus ou d’une pénurie liée au succès d'Half-Life: Alyx, le Rift S est actuellement en rupture de stock, aux États-Unis comme en France. Cependant, Facebook — détenteur de la firme Oculus VR depuis 2014 — semble avoir une légère préférence pour le premier cité, puisque ses résidents ont la surprise de pouvoir, à la place, s’offrir un Rift CV1.

Aussi nommé Rift toukourt, ce casque n’est autre que la première itération de la maison dans le domaine de la VR, datant de 2016. A cette époque, le périphérique se voulait haut en gamme avec un ticket d’entrée à 599,99 $ — sans contrôleurs. Pour les Américains, et en 2020, le beau sera finalement tarifé à seulement 299 $ en comprenant les fameuses manettes, à la subtilité près d’être reconditionné. Le fabriquant assure qu’aucun défaut de sera perceptible sur les lentilles, qu’aucun artefact ne sera visible sur l’aspect externe et que toutes les pièces utilisées pour la réparation étaient bien des authentiques.

Bref, il reste à voir la pertinence du bousin, même offert à 100 $ de moins que le Rift S qu’il remplace temporairement. Niveau ergonomie, la qualité de fabrication et la conception générale (lentilles ajustables, poids réduit, matériaux utilisés) permettent de dépasser le nouveau modèle... Mais les technologies de détection de mouvement et l’écran ont tous deux été dépassés, le premier nécessitant un recalibrage dès qu’une des bases est bougée, le second n’affichant « que » 1080 x 1200 px par œil, là où les 1440 pixels de hauteur sont devenus un minimum.

Pour un premier modèle, néanmoins, l’offre a du sens ; et si cela permet de recycler des anciens appareils défectueux, l’idée à du bon. Reste à savoir si cette dernière sera reprise sur le vieux continent, ce sur quoi nous émettons de sérieux doutes... (Source : UploadVR)