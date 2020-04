Pour une partie du peuple, rester confiné permet de (re) nouer avec sa créativité, l’ennui aidant pour les idées inutiles. Alors que certains s’extasient sur les versions de Windows disponibles — oui, le 32-bit existe encore, ne cherchez pas vraiment pourquoi, quand même les Pentium 4 Prescott étaient compatibles 64 bits — d’autres tentent des expériences pour le moins insolites.

Le principe de base du défi que s'est lancé NØri, un Californien de 16 ans, est simple : chercher la limite minimum de la quantité de RAM allouable à une machine virtuelle Windows 10 32-bit pour réussir à démarrer sans erreurs. Et cette limite est... roulement de tambours... 192 Mo !

Si le système peut accepter, avec cette quantité ridicule, de lancer certaines de ses applications intégrées (calculatrice et console notamment), surfer sur le net est bien impossible. Néanmoins, mis à côté de l’unique gigot requis sur papier, la prouesse est palpable, même si l’installation requiert, sans surprise, plus de mémoire vive. Par ailleurs, le système réussit à s’initialiser dès 140 Mo, mais ne parvient pas à lancer son interface graphique — une belle preuve de légèreté du noyau ! Il est néanmoins probable que bon nombre de services non essentiels ne soient pas lancés sur ce type de machine anémique (chose que l’on souhaiterait pouvoir régler soi-même, mais passons), de telle sorte que l’OS ressemble plus aux versions allégées qui font le bonheur des rumeurs du web ces derniers temps. À quand la version x64 lite ? (Source : Tom’s Hardware)