SK hynix commence les livraisons de cSSD QLC à 321 couches

SK hynix a commencé à expédier son PQC21 cSSD. Cette « solution de stockage hautes performances de nouvelle génération, conçue pour l’ère des PC dédiés à l’IA », est le premier produit basé sur la mémoire flash NAND QLC à 321 couches de l’entreprise.

De 1 à 5

Le communiqué nous dispense un petit cours magistral. La leçon porte sur la mémoire NAND, laquelle est classée selon le nombre de bits stockés par cellule. La SLC (Single-Level Cell) stocke un bit par cellule ; la MLC (Multi-Level Cell), deux bits ; la TLC (Triple-Level Cell), trois bits ; la QLC (Quad-Level Cell), quatre bits ; la PLC (Penta-Level Cell), cinq bits (stade expérimental) ! Ne protestez pas, c'est toujours utile de rappeler les bases.

Si la QLC maximise la densité de stockage, elle se traduit aussi par des performances en écriture plus modestes que la TLC. SK hynix contourne en partie cette contrainte via un cache SLC. Les données sont temporairement stockées dans ces cellules plus rapides avant d’être réécrites en QLC, afin de lisser les performances en conditions réelles.

Professeur SK hynix enrichit aussi sa leçon par des données d’IDC (International Data Corporation). En l’occurrence, par une projection. La vision d'une NAND QLC passant de 22 % du marché mondial des cSSD en 2025 à 61 % d’ici 2027.

À l’évidence, SK hynix va y contribuer. La société approvisionnera Dell en PQC21 dès ce mois d’avril. D’autres clients seront livrés à mesure que la production montera en cadence. Le produit est proposé en capacités de 1 To et 2 To.

Terminons pas un rapport de TrendForce daté de début mars. Il révèle que sur le marché global de la NAND, Samsung Electronics a été leader au T4 2025 avec 6,6 milliards de dollars de revenus, en hausse de 10 % d’un trimestre sur l’autre. Sa part de marché est toutefois descendue à 28 % contre 32,3 % le trimestre précédent. Nous retrouvons SK hynix (combinée à Solidigm) aux deuxième rang. La marque peut se targuer d'avoir réalisé le trimestre le plus dynamique des cinq entreprises du top.