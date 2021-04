Acer a ajouté une corde à son arc, indirectement. En effet, l'entreprise a signé un accord avec le constructeur chinois BIWIN, actif depuis 1995, pour le lancement d'une sélection de produits aux couleurs de la marque et portant son nom, ainsi que celui de sa branche gaming Predator. Pour l'anecdote, BIWIN est spécialisé depuis longtemps dans le stockage à base de NAND et la mémoire vive, et est un acteur de taille dans le domaine. C'est notamment lui qui fabrique et commercialise les solutions de stockage et mémoire de marque HP. Enfin, l'entreprise a ouvert un QG en Europe en 2020, afin de mieux y desservir les marchés B2B et B2C. Concernant les nouveautés chez Acer, elles semblent pour l'instant être limitées aux USA, à la Chine et au Canada, mais il est fort probable qu'elles finiront également par arriver en Europe sous une forme ou une autre, potentiellement via les OEM et autres assembleurs de PC, et plus tard en magasin.

Le catalogue « vert » Acer sera composé de SSD SATA 2,5" et M.2, M.2 NVMe PCIe et des modules DDR4 SO-DIMM et UDIMM. En entrée de gamme, le SSD SATA 2,5" SA100 avec des capacités de 120 Go à 1,92 To. Au même format, mais cette fois-ci également M.2, la gamme RE100 proposera de 128 Go à 1 To en M.2, et jusqu'à 4 To en 2,5", avec des performances séquentielles lecture/écriture de 560/520 Mo/s, ce qui est parfaitement dans la norme. Mystère quant à la NAND utilisée, probablement de la TLC, voire de la QLC pour les plus gros modèles. Ensuite, existeront également les SSD NVMe PCIe 3.0 FA100 de 128 Go à 2 To, atteignant 3300/2700 Mo/s en lecture/écriture séquentielle. Encore une fois, c'est du standard et les infos manquent toujours quant à l'endurance et le type de puce exploité.

Côté DRAM, des modules SO-DIMM et UDIMM de 2666 à 3200 MHz, et de 4 Go à 32 Go, une offre qui sera notamment proposée en upgrade pour PC et machines portables. Histoire de couvrir autant de besoins que possible, BIWIN a aussi prévu une variante plus haut de gamme nommée HT100, avec radiateur, des capacités de 8 à 32 Go, et des fréquences de 2666 à 3600 MHz.

On passe à la sélection « noire » Predator, la marque gaming d'Acer, et qui dit gaming dit aussi RGB. Effectivement, la gamme sera ici composée des modules Predator Apollo, au PCB 10 couches, des contacts plaqués or, des timings annoncés comme serrés et un gros radiateur au style "gouteux" mélangeant diffuseur RGB et aluminium. Mais surtout, ces modules embarqueront de la B-die IC de chez Samsung - qui, malgré avoir été mise à la retraite par le fabricant au 1er trimestre de 2019, continue à faire des merveilles sur le marché. Une variante plus sage baptisée Predator Talos existera en parallèle, avec un radiateur zinc-aluminium noir et blanc sans loupiottes et un PCB 8 couches. Malheureusement, aucun détail sur les fréquences et les capacités qui seront au menu.

Finalement, la boucle sera bouclée avec un SSD NVMe PCIe 3.0 imprimé du logo Predator, le GM3500. Encore une fois, pas grand-chose n'a été partagé à son sujet, si ce n'est qu'il n'a visiblement pas de radiateur (ce qui sous-entend généralement une orientation assez universelle) et ses performances théoriques lecture/écriture seront de 3400/3000 Mo/s en séquentiel. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais Acer aussi veut faire grandir sa part du marché toujours plus juteux du gaming et de l'esport, et pour s'en tailler une toujours plus grosse, tous les moyens sont bons !