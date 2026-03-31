Une carte mÃ¨re Asus Z790 s'acoquine avec un processeur Bartlett Lake

Fin fÃ©vrier, Intel a lancÃ© ses Core 200 Bartlett Lake. Ce sont des processeurs conÃ§us Ã partir du processeur Intel 7 ; ils exploitent le socket LGA-1700. Des vieilleries Ã lâ€™Ã¨re des Arrow Lake-Refresh, certes. Mais vieilleries avec tout de mÃªme une singularitÃ© possiblement attrayante : celle dâ€™Ãªtre 100 % P-cores. Malheureusement, pour les dÃ©tenteurs de carte mÃ¨re basÃ© sur ce socket qui voyait dans cette gamme une opportunitÃ© de revigorer leur plateforme, Intel a dÃ©cidÃ© de la limiter aux marchÃ©s OEM commerciaux et industriels. En consÃ©quence, comme lâ€™a confirmÃ© ASRock, le prise en charge sur une carte mÃ¨re grand public nâ€™est pas Ã lâ€™ordre du jour. Un dÃ©nommÃ© kryptonfly a nÃ©anmoins entrepris dâ€™affranchir la sienne de cette restriction.

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Une modification du firmware UEFI a permis Ã son ASUS Z790-AYW OC de booter avec un processeur Intel Core 9 273QPE Bartlett Lake. Pour rappel, câ€™est la plus belle piÃ¨ce de cette sÃ©rie. Cette puce possÃ¨de 12 cÅ“urs CPU Raptor Cove et 36 Mo de Smart Cache (L3). Forte dâ€™une puissance de base de 125 W, elle est capable de mouliner Ã 5,9 GHz en mode Turbo Boost Max 3.0 / Thermal Velocity Boost et de monter Ã 5,3 GHz sur lâ€™ensemble de ses cÅ“urs.

Pour son projet, kryptonfly a utilisÃ© Claude AI. Si cela vous intÃ©resse, vous trouverez les changements opÃ©rÃ©s sur le BIOS original sur les forums dâ€™Overlock.net qui traitent du sujet. Initialement, Kryptonfly avait mis en ligne une vidÃ©o YouTube du Â« premier affichage correct de lâ€™Ã©cran du BIOS Â». Une capture ajoutÃ©e ensuite montre que la configuration est parvenue Ã dÃ©marrer et Ã afficher lâ€™Ã©cran de dÃ©marrage dâ€™American Megatrends avec le bon nom de processeur (image d'illustration).

NÃ©anmoins, lâ€™expÃ©rimentation nâ€™a pas dÃ©passÃ© ce stade pour le moment. Le dernier message du thread remonte Ã une heure. Il semble que dâ€™autres passionnÃ©s soient prÃªts Ã aider kryptonfly dans sa dÃ©marche.

Bon, mÃªme en cas de rÃ©ussite, cela restera du domaine de Â« lâ€™artisanal Â» et de lâ€™exception. En outre, nous parlons dâ€™un CPU basÃ© sur la mÃªme architecture que les Raptor Lake. En dehors des quelques tÃ¢ches susceptibles de bÃ©nÃ©ficier de lâ€™absence dâ€™E-Cores et du Thread Director, lâ€™intÃ©rÃªt pour le quidam sâ€™annonce limitÃ©. Abstraction faite du coÃ»t dâ€™acquisition de la plateforme, il a tout intÃ©rÃªt Ã partir sur un processeur plus rÃ©cent, ou Ã attendre les prochains.