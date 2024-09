Acer DualPlay : un ordinateur portable avec manette amovible, ça vous branche ?

Les fabricants d’ordinateurs portables sont arrivés les mains chargés d’ordinateurs portables bien réels, et souvent très académiques, à l’IFA Berlin. Bon nombre de ces machines exploitent d’ailleurs les dernières générations de processeurs Intel, AMD et Qualcomm, respectivement les Core Lunar Lake, les Ryzen AI 300 et les Snapdragon X Series. Acer a également présenté un concept intitulé DuaPlay, et catégorisé dans sa série Predator. L’idée : proposer un ordinateur portable avec une manette dissimulée (enfin, plus ou moins) à l’intérieur du châssis.

Parce que trimballer sa manette, c'est pas commode

Plus précisément, le pavé tactile, maintenu par « un verrou électromagnétique », fait office de manette sans fil détachable. Deux joysticks l’enserrent.

À ce propos, Acer indique que ces deux éléments peuvent aussi être utilisés séparément afin que deux joueurs se réunissent devant la machine. Par ailleurs, le retrait de cette manette ponctuelle fait sortir deux haut-parleurs de 5 watts sur les côtés du PC.

Ne nous vous apprendrons rien, la difficulté de conception d’un ordinateur portable gamer est de disposer divers composants dans un boîtier étroit : un GPU et un CPU souvent énergivores, lesquels nécessitent en conséquence un système refroidissement costaud, parfois à une imposante batterie, etc. Autant dire que la réalisation d'un tel produit questionne. Hélas, Acer ne donne aucun détail technique. Bien entendu, il n'est pas garanti que ce DualPlay aboutisse à un produit commercialisé.

Bref, nous sommes un peu aux antipodes du mini-PC AMD Ryzen décliné sous forme de clavier pliant, mais au moins, contrairement à l’ordinateur Cybertruck, ce concept amorce une perspective intéressante. N’en déplaise aux inconditionnels du clavier / souris, le recours à une manette offre un confort d’utilisation non négligeable dans de nombreux titres. Or, si l’évolution des performances des iGPU et des GPU mobiles (la GeForce RTX 4060 laptop est devenue la deuxième carte graphique la plus populaire dans l’enquête Steam sur le matériel d’août 2024) offre l'opportunité de jouer dans de bonnes conditions sur un ordinateur portable, celui qui souhaite le faire avec une manette doit se trimballer son périphérique à côté ; une contrainte qui, vous en conviendrez, contrebalance le nomadisme que favorise ce support.