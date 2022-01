Toujours dans la série des « bonnes nouvelles, mais à prendre avec légèreté» , voilà que TrendForce nous partage sa dernière analyse du marché de la NAND en général et du SSD en particulier. À défaut de pouvoir déjà acheter à nouveau GPU à prix raisonnable en attendant peut-être la seconde moitié de l'année, la première pourrait potentiellement vous permettre d'équiper votre machine avec du stockage dernier cri pour des prix encore meilleurs !

Outre quelques swaps de composants non annoncés chez plusieurs fabricants, le SSD n'a pas tellement souffert par la pénurie de semiconducteur et les prix sont restés plutôt doux durant cette période tumultueuse, et le prix du gigaoctet a même continué à baisser. D'abord parce qu'il y aurait toujours énormément de NAND dans les tuyaux de l'ensemble du circuit d'approvisionnement et des stocks très importants dans les inventaires des constructeurs. Ensuite, la fabrication de NAND n'aurait jamais vraiment beaucoup été affectée par l'un ou l'autre confinement ou fermeture d'usine, notamment en Chine où se trouvent des fabs de Samsung, SK Hynix et Micron, il n'y aurait donc eu aucune perte majeure de production. Par conséquent, aucun goulot d'étranglement ou d'augmentation significative de prix n’est anticipé, bien au contraire !

En effet, TrendForce voit à présent une chute comprise entre 8 à 13 % des prix des produits à base de NAND (SSD en tête) durant ce premier trimestre de 2022. Certes, celle-ci est moins conséquente que les 10 à 15 % de baisse que l'analyste avait apparemment mentionné un peu plus tôt. TrendForce attribue cette évolution en partie à l'impact (minime) des fermetures d'usines temporaires en Chine, mais surtout au fait que les OEM ont beaucoup augmenté leurs commandes pour des SSD NVMe PCIe 3.0, en réaction à des ventes, semblerait-il, moins bonnes qu'espérées pour les CPU Alder Lake mobiles, pour lesquels une bonne quantité de SSD PCIe 4.0 avait été prévue. Mais plutôt que de s'en servir et de les brider dans une machine en PCIe 3.0, les OEM optent pour les réserver pour plus tard et acheter du SSD PCIe 3.0 moins cher à la place.

En conclusion, sachez que la saison est bonne pour acheter du SSD ! (Source)