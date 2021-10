Après avoir vu ses performances être dégradées par rapport au modèle lancé initialement suivant un changement de NAND et de firmware opéré silencieusement par WD sans avertir le consommateur, et le constructeur ayant très récemment été critiqué sur ce point au milieu du vague de swaps de composants chez la plupart des constructeurs de SSD, le WD Blue SN550 n'avait probablement plus très bonne presse et avec ceci il n'était plus tout jeune non plus, la série remontant à décembre 2019, l'heure était donc certainement parfaite pour un remplacement !

Rappelons que les WD Blue représentent l'entrée de gamme du stockage chez WD, que ce soit pour le disque dur, le SSD SATA ou le SSD NVMe. Cette gamme est un cran au-dessus des WD Green (comme ce SN350) et inférieure aux WD Red (sous laquelle les premiers SSD NVMe viennent d'ailleurs d'arriver), tandis que les WD Black (tels que le SN850) trônent au sommet de tout ce monde. Western Digital cible aujourd'hui tout particulièrement les créateurs, l'argument marketing à la mode de nos jours et accompagne chaque SN570 avec un mois gratuit pour Adobe Creative Cloud. Les caractéristiques techniques, les voici :

WD Blue SN570 SN550 Capacité 250 Go 500 Go 1 To 250 Go 500 Go 1 To Facteur de forme, interface M.2 2280, NVMe, PCIe 3.0 x4 Controleur WD fait maison ? WD fait maison DRAM Nein Nein NAND WD/Kioxia BiCS5 NAND 3D TLC 112L (?) WD/SanDisk NAND 3D TLC 96L Caching SLC Oui Oui Lecture séquentielle 3300 Mo/s 3500 Mo/s 2400 Mo/s Écriture séquentielle 1200 Mo/s 2300 Mo/s 3000 Mo/s 950 Mo/s 1750 Mo/s 1950 Mo/s Lecture aléatoire (IOPS) ? ? ? 170K 300K 410K Écriture aléatoire (IOPS) ? ? ? 135K 240K 405K Garantie 5 ans Endurance 150 To 0,3 DWPD 300 To 0,3 DWPD 600 To 0,3 DWPD 150 To 0,3 DWPD 300 To 0,3 DWPD 600 To 0,3 DWPD MSRP 53,99 $ 57,99 $ 109,99 $ 54,99 $ 64,99 $ 99,99 $

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à signaler. Sur le plan technique, les nouveaux WD Blue restent une base d'un contrôleur — certainement fait maison — DRAMless, potentiellement accompagné cette fois-ci d'une NAND un peu plus récente. Ce serait d'ailleurs certainement avant tout à celle-ci qu'il faudrait attribuer la hausse des performances théoriques en séquentiel. Le fabricant n'a pas encore mentionné les performances en aléatoire. Par contre, l'endurance n'a pas bougé d'un To, la garantie est toujours de 5 ans et les tarifs toujours assez agressifs. La disponibilité n'est pas encore effective.

WD ayant « promis » qu'il fera preuve de plus de transparence pour ne pas répéter les cachotteries avec le SN550, on espère que les caractéristiques affichées ici seront fiables sur le long terme, ou à défaut que le fabricant démarquera clairement une éventuelle révision.