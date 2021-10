Le secret n'aura donc pas duré très longtemps ! Suivant la rumeur d'aout dernier autour d'une association potentielle entre ASUS et Noctua pour du refroidissement de GPU, un peu plus de deux mois se seront écoulé jusqu'à l'arrivée des premiers visuels (visiblement partagés par un individu impatient qui fut en possession du communiqué avant l'heure), et à peine 3 jours de plus auront passé jusqu'au lancement officiel de l'engin, qui a donc eu lieu hier !

Comme attendu, la carte - tout simplement baptisée RTX 3070 Noctua (OC) Edition - est un vrai monstre qui ne rentrera certainement pas dans toutes les tours, puisqu'il va falloir lui trouver pas moins de 4,3 slots d'expansion ! Autant dire que ça couvrira bien des cartes mères et remplira bien des PC avec ses 14,7 cm d'épaisseur, une hauteur de 8,75 cm et une longueur de 31 cm. Une bien belle brique ! Sous son nouveau carénage au thème du partenariat (et donc sans ARGB !), se cachent deux authentiques NF-A12x25 non modifiés avec leurs caoutchoucs antivibrations et montés sur un nouveau radiateur customisé conçu par le R&D d'ASUS. En somme, ça mimique de manière beaucoup plus propre ce qu'il était parfois déjà possible de bricoler avec le radiateur d'origine de la carte ou par exemple un Morpheus de Raijintek.

Le véritable atout de la solution par rapport à une carte standard ? Le silence, bien entendu ! Noctua annonce une réduction par rapport au modèle standard de 15 dBA à vitesse minimum, 9 dBA à vitesse maximum et un léger gain de température - de quoi permettre de garder la chauffe du GPU sous contrôle tout en silence, et ce même en pleine charge, à condition tout de même d'avoir un boitier déjà assez correctement ventilé. Pas de surprise, le silence une qualité déjà largement reconnue du fleuron 120 mm de Noctua. Avec ceci, la RTX 3070 conserve aussi son fonctionnement semi-passif et ne démarrera pas les ventilateurs tant que la température se trouve sous les 50°.

Hormis le refroidissement, la RTX 3070 Noctua OC Edition semble n'apporter rien de plus sur le plan technique. Le modèle OC est vraisemblablement basé sur le hardware d'une TUF RTX 3070 O8G Gaming, avec des fréquences identiques de 1845/1815 MHz (OC Mode/Gaming Mode) pour le GPU LHR et ses 5888 CUDa cores, 14 Gb/s pour les 8 Go de GDDR6 sur une interface 256-bit, 2 ports HDMI 2.1 et 3 DisplayPort 1.4a. La version sans OC d'usine moulinera à 1755/1725 MHz (même ordre).

Combien va coûter ce gros truc encore unique à ce jour ? On n'en sait encore rien, mais vu l’exclusivité, on peut anticiper une grosse cartouche. En ce moment, annoncer un MSRP n'a de toute façon aucun sens. Certains auront probablement aussi préféré voir ce refroidissement by Noctua sur un GPU plus gros, comme une RTX 3090, mais le milieu de gamme concerne un public bien plus large et est donc traditionnellement bien plus vendeur. Toutefois, rien ne dit que Noctua s'arrêtera là et on espère bien qu'on verra d'autres montages de ce genre à l'avenir, chez ASUS ou ailleurs, et même avec d'autres constructeurs actifs dans le refroidissement. Et chez Noctua, peut-être également en chromax.black la prochaine fois, siouplé ?