Le 4 novembre approche, ce qui signifie que nous découvrirons la nouvelle plateforme Intel qui est cette fois intéressante techniquement à plus d'un titre. Elle inaugure plusieurs choses, dont la somme devrait permettre de retourner AMD qui suit une route paisible. La poule et l'oeuf, l'éternelle question ! Tout d'abord, le 10 nm arrive chez le géant bleu, puis l'architecture hybride big.LITTLE, ainsi que de nouveaux coeurs CPU qui tirent un trait définitif sur Skylake, dans la poursuite de la transformation opérée par Rocket Lake. Enfin, la DDR5 fait son apparition ainsi que le PCIe 5.0 uniquement dédié aux GPU, le reste étant en PCIe 4.0 avec la complicité d'un Z690 flambant neuf. C'est un sacré bond que va opérer Intel dans son catalogue, l'objectif étant ni plus ni moins de renvoyer AMD dans les cordes, avec une surprise en performance du même genre que ce que fut Zen et surtout Zen 2 pour lui qui dominait le marché alors.

Toutes ces nouveautés, dans le contexte mondial actuel, auront fatalement un coût, c'est indéniable. En tout cas, Amazon Hollande a listé le 12900K, à savoir le fleuron de la flotte bleue. Les fuites le placent au niveau voire mieux que le 5950X, avec certainement une reprise du gaming à son compte dans les domaines d'influence du CPU, à savoir FHD et QHD dans une moindre mesure. Le fait est que la précommande fait mal, 847 € pour acquérir la bête, imaginez le prix de la mobale et de la DDR5, on part sur des bases énormes pour avoir le futur bistouf d'Intel. Le 12700K est à 642 € et le 12600K à 324 €. Le géant n'a pas encore donné ses MSRP, il devrait le faire au salon Innovation dans 3 semaines, on peut espérer que les revendeurs rééquilibreront un peu le truc, mais les lancements sont toujours surtarifés, la demande et la nouveauté, avec un petit stock, il n'en faut pas plus pour que ça ne bouge pas trop d'ici là. (Source VDCZ)