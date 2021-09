TeamGroup a abordé son programme du début de l'automne et s'est fendu d'un p'tit teaser pour les nouveautés à venir. Au menu, d'abord des « banalités » comme un nouveau SSD Cardea A400 PRO spécialement conçu pour la PS5 dont l'emplacement NVMe a enfin été activé par Sony, avec un débit attendu de plus de 7000 Mo/s grâce à l'interface PCIe 4.0 pour l'exemplaire de TeamGroup. Ou encore un nouveau SSD portable M200 pour les travailleurs qui ont toujours la bougeotte malgré l'essor du télétravail. Enfin, TeamGroup, visiblement toujours très à fond sur la DDR5, va aussi (re)présenter très officiellement ses futurs kits de mémoire DDR5 Delta RGB et Vulcan pour desktop, probablement histoire qu'on ne les oublie pas alors que l'heure du début de l'après-DDR4 approche à grands pas avec l'imminence d'Alder Lake, et avec elle une vague de modules chez tous les fabricants.

Par contre, on retiendra surtout de l'annonce le Cardeon Liquid II SSD, successeur du Cardea Liquid SSD ! Mais contrairement à ce dernier qui se « contentait » de revêtir un gros waterblock pour son intégration dans un circuit de refroidissement à eau, le nouveau modèle sera autonome et possèdera son propre AIO 120 mm, avec un waterblock paraissant bien énorme, TeamGroup étant probablement arrivé à la conclusion que cette solution sera un poil plus « accessible » et « facile » à intégrer que la précédente... On sait bien que les derniers SSD NVMe PCIe 4.0 peuvent monter assez haut en température dès lors qu'ils sont beaucoup sollicités, ce qui peut être problématique pour le bon fonctionnement de la NAND. On a d'ailleurs déjà assisté depuis quelques mois à une multiplication des références surmontées d'un gros radiateur chez de nombreux fabricants.

Mais encore seul dans sa catégorie, le SSD Cardera Liquid II signera assurément un nouveau record d'encombrement pour un tel matériel ! De ce fait, il est quasi certain que la compatibilité du SSD sera très variable selon la carte mère et la carte graphique. En bonus, la solution introduira donc aussi de nouveaux points de défaillance dans votre machine, en espérant que le constructeur aura choisi un OEM fiable pour l'AIO. Enfin, on est bien curieux de voir ce que ça coutera, mais il y a fort à parier que ça sera au moins aussi déraisonnable que le concept lui-même. Cela étant dit, certains y trouveront bien une utilité et c'est toujours chouette d'avoir plusieurs options à disposition, même un poil farfelu !