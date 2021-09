no ragotz

Si les GPU AMD ne font pas l’unanimité sur le segment des PC faute certes, de leur disponibilité, mais également de performances en Ray Tracing encore inférieures à la concurrence, cela n’empêche pas la firme d’être reine dans le domaine des APU, s’offrant la double casquette de fournisseur de puces pour la XBox One Series S/X et la Playstation 5. Pour autant, une corde manquait aux rouges dans ce domaine : les APU mobiles, un projet désormais en cours grâce à une collaboration avec Samsung. NVIDIA avait précédemment tenté l’expérience avec les Tegra, qui s’est soldée par un semi-échec : seule la Nintendo Switch est rescapée sur le segment grand public, le reste ayant été rerouté sur des projets davantage orientés machine learning et conduite autonome.

À contrario, le mélange avec Samsung se cantonne aux smartphones : l’Exynos 2200, fruit de cette collaboration, est en effet attendu pour les mois qui suivent — après des premières rumeurs de retard — et devrait prendre place dans le futur Galaxy S22, flagship de la marque coréenne. Le temps passe, et de nouvelles mesures de performances nous parviennent (chinées sur Twitter) : pas moins de 51,5 images par seconde sur le benchmark GFXBench Aztec sauce High, contre moins de 30 pour l’Exynos 2100 actuel.

Un futur monstre de performances ? Pas tout à fait : au bout du troisième round, le bousin se met à s’autolimiter du fait de la température, et perdrait 25 % de sa puissance pour s’aligner à 39,65 FPS. Un gain toujours considérable, certes, mais moins appétissant — et moins vendeur ? En fait, les Exynos sont tout à fait coutumiers de ce genre de comportement, le cru 990 du Galaxy S20 perdait même la moitié de ses performances dans les mêmes conditions ! De quoi, finalement, démontrer l’efficience de RDNA2 jusque dans ses versions les plus castrées ? (Source : NotebookCheck)