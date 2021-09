Live Twitch • On se lève pour Tales of Arise

Plus de 25 ans que cette franchise perdure, il nous fallait donc tester Tales of Arise, on était obligés. Unreal Engine 4 et style japonisant, de quoi se réveiller en douceur tout en découvrant ce que ce nouveau action-RPG japonais a dans le bide. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 9h