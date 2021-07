Décidément, la RX 6600 XT n’en peut plus de joie : non contente de fuiter au niveau de son tarif — 399 $ hors taxes — voilà que la belle se fait une nouvelle fois désirer, avec, cette fois-ci, la date présumée de début des hostilités : ce serait pour le 11 août ! Toutefois, les dernières tendances indiquent que le prix réel de vente des GPU se situe plus autour de 1,5 x le MSRP, autant dire qu’il faudra un portefeuille bien rempli !

Cependant, cette fuite-là indiquerait une sortie commune du modèle XT et non-XT, alors que la première cité semblait sortie des radars au vu des dernières informations : rendez-vous dans quelques semaines pour voir kikavait raison ! Au niveau des caractéristiques, les deux cartes seraient basées sur un Navi 23 déjà étrenné sur la W6600 avec ses 1792 SP répartis en 28 CU pour 8 Gio de GDDR6 sur un bus 128-bit, mais nul ne sait encore ce qu’il en sera sur la RX 6600 castrée.

Comme à l’accoutumée, ces informations proviennent de sources non vérifiées, pas même de slides volés, elles sont donc à prendre avec les pincettes (et les gants de boxe...) de rigueur. Néanmoins, autant de remous autour d’un même produit augure souvent d’une sortie proche : patience patience, les RX 6600 finiront bien par arriver ! (Source : Fudzilla via VideoCardz)

Un premier rendu du potentiel design de référence