Les SSD de grande capacité mettent du temps à débouler sur le marché mainstream, ce n'est pourtant pas faute d'avoir des modèles de 64 To et même 100 To déjà disponibles pour les professionnels, mais eux peuvent se les payer, parce qu'un SSD reste encore évidemment systématiquement beaucoup plus cher qu'une capacité équivalente sur plateaux rotatifs. Heureusement, petit à petit, on y arrive. De plus en plus de gammes proposent des capacités de 4 To, mais le vrai nouveau plafond est celui de 8 To (si l'on omet le 16 To qui serait en préparation chez Sabrent), les modèles de cette taille se comptent encore sur les doigts d'une main.

Samsung propose un 870 QVO 8 To au format 2,5" SATA, Sabrent et Corsair ont jusqu'ici été les seuls avec un SSD M.2 NVMe de 8 To, dans la série Rocket Q pour le premier et MP400 pour le second susnommé. Maintenant, ils ne le sont plus, puisque rejoints par Mushkin - une marque que l'on connaît dans nos contrées surtout pour sa RAM, mais elle propose aussi quelques SSD - et sa nouvelle série ALPHA. Le constructeur ne s'embête même pas avec les "petites" capacités, ce sera 4 To ou 8 To, ou rien ! Et quoi de beau caché sous l'autocollant ?

Mushkin ALPHA 4 To 8 To Format M.2 2280 double sided Interface PCIe 3.0 x4 Controleur Phison PS5012-E12S NAND QLC Supputée de la NAND 3D Micron 1 Tb 96 couches DRAM L'E12S n'étant pas un contrôleur DRAMless, normalement oui DDR4 ou DDR3L Lecture/Écriture Séquentielle 3200 / 3000 Mo/s 3300 / 2800 Mo/s Lecture/Écriture Aléatoire IOPS 4K 550K / 640K 550K / 680K Garantie 3 ans Endurance 900 To 0,2 DWPD 1800 To 0,2 DWPD Prix 650 $ 16,3 centimes /Go 1300 $ 16,3 centimes /Go Page Produit Mushkin ALPHA

Sans surprise, la série ALPHA part sur les mêmes bases d'un contrôleur PS5012-E12S de chez Phison avec de la NAND 3D QLC (une compatibilité récente qu'indique le "S" de E12S). Et à cet égard, les performances sont relativement proches et du même ordre, mais c'est la série MP400 de Corsair qui reste en tête, notamment avec des performances bien supérieures en aléatoire, suivi par l'offre de Sabrent. Ces derniers utilisent tous la même NAND 3D QLC 1 Tb 96L de chez Micron, ce qui devrait être le cas aussi chez Mushkin. En tout cas, l'endurance est du même niveau, identique à celle du modèle 8 To chez Sabrent et en retrait de 40 To par rapport au modèle 4 To. L'alternative MP400 de Corsair est plus rapide, mais aussi moins endurante, donnée pour 800 et 1600 To.

La plus grande surprise ici, c'est que la garantie n'est que de 3 ans, malgré la base identique avec les deux concurrents qui proposent 5 ans. Les MSRP de Mushkin sont en phase avec les prix pratiqués chez les concurrents, à voir la réalité en magasin. Mais à tarifs équivalents, le choix semble donc vite fait... La série ALPHA devrait arriver en stock outre-Atlantique à partir de janvier.