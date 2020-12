Probablement la pratique la plus irritante de cette fin d'année 2020 pour qui rêvait de participer au coup de grâce d'Intel avec un Ryzen 5000, supporter le come-back GPU-esque d'AMD avec une Radeon RDNA2 et au lieu d'opter pour une RTX 3000, ou jouer la sécurité en optant plutôt pour l'une des 3 consoles next-gen ! Quelques-uns y seront arrivés dès le départ ou plus ou moins rapidement parce que les planètes étaient alignées à ce moment-là, mais pour beaucoup d'autres ce n'était encore que le début du jeu du chat et de la souris avec les stocks éphémères, insuffisants et bien faibles chez les revendeurs.

Cerise sur le gâteau de 2020, à cette situation déjà précaire de l’approvisionnement en matériel PC sont donc aussi venus s'ajouter les nouveaux boucs émissaires que sont les scalpers ! Des individus, parfois très bien organisés, dont la seule motivation est d'acheter le matériel qui n'a probablement jamais été autant prisé par les foules, pour le revendre avec une marge outrageuse à ces dernières - et visiblement l'argent ne fut pas un problème pour beaucoup ou l'impatience du consommateur en manque de sa dose simplement trop forte !

En effet, il s'avère que le scalping aurait généré pas moins de 82 millions de dollars, rien que sur eBay et le dernier trimestre ! C'est en tout cas ce le chiffre qu'ont permis d'obtenir les compilations de Michael Driscoll - un ingénieur data Oracle chez USG Corp et étudiant diplômé en Machine Learning. Lui aussi voulait mettre la main sur une 5950X, une RTX 3080 et une PS5, mais il a été confronté au même problème que les autres et voulait donc avoir une idée de l'ampleur du scalping, désormais si fréquemment pointé du doigt. L'individu a donc écrit un script afin d'éplucher toutes les annonces des objets concernés en vente sur eBay et en faire des graphiques !

Pour réaliser ses calculs, l'auteur a pris en compte plusieurs critères : distinguer le scalper amateur et professionnel et les différents frais moyens pouvant être imputés à chacun ; utiliser le MSRP de base du fabricant pour chaque produit (hors produits customs donc) ; une recherche limitée aux USA avec un prix minimum (0,5 x le MSRP) et maximum (5 x le MSRP) pour limiter les faux positifs. Plutôt qu'un prix moyen, l'auteur a opté pour le prix médian, dont l'avantage est de ne pas être affecté par les valeurs extrêmes. Pour ceux que ça intéresse, le code du script est disponible ici. Et voici les résultats !

• Les CPU Zen 3

CPU MSRP Total vendu Prix Médian Rentabilité du Scalper Amateur Rentabilité du Scalper Pro Profits total des scalpers sur eBay Total des ventes 5950X 799 $ 322 1395 $ 987 $ 812 $ 195 812 $ 453 090 $ 5900X 549 $ 533 873 $ 682 $ 558 $ 190 756 $ 483 373 $ 5800X 449 $ 633 589 $ 558 $ 457 $ 93 715 $ 377 932 $ 5600X 299 $ 728 428 $ 375 $ 304 $ 96 454 $ 314 126 $

Évolution du prix médian de chaque CPU Zen 3 depuis leur lancement.

• Les GPU RDNA2 et Ampere

GPU MSRP Total vendu Prix Médian Seuil de rentabilité du Scalper Amateur Seul de rentabilité du Scalper Pro Profits total des scalpers sur eBay Total des ventes RX 6800 XT 649 $ 191 1277 $ 807 $ 660 $ 120 650 $ 244 609 $ RX 6800 579 $ 263 858 $ 720 $ 589 $ 81 044 $ 233 321 $ RTX 3090 1499 $ 3749 2250 $ 1849 $ 1523 $ 3 049 667 $ 8 669 418 $ RTX 3080 699 $ 7222 1315 $ 869 $ 711 $ 5 278 707 $ 10 326 885 $ RTX 3070 499 $ 4141 786 $ 623 $ 507 $ 1 254 754 $ 3 321 113 $ RTX 3060 Ti 399 $ 112 649 $ 498 $ 406 $ 22 948 $ 67 636 $

La même chose pour les Radeon RDNA2.

Et pour Ampere.

On s'épargne les tableaux des consoles, mais n'hésitez pas à visiter la page source pour les découvrir. En ce qui concerne le matos PC, l'analyse révèle ainsi que les scalpers auraient réalisé pas moins de 82 millions de dollars en vente, pour un profit de 39 millions de dollars, et ce uniquement avec 14 produits, GeForce RTX en tête (n'oublions pas qu'elles sont arrivées bien avant). Sur ces sommes, il ne faut pas oublier qu'eBay et PayPal aussi prennent leur part du gâteau grâce aux frais, qui peuvent se chiffrer à 6,6 millions et 2.4 millions de dollars respectivement ! Et on va s'étonner qu'ils laissent faire...

Bien entendu, il y a aussi des limites à cette méthode d'analyse. D'abord le fait que c'est limité au marché américain et à une seule plateforme. eBay est probablement le dernier choix pour le scalper du fait de ses frais assez élevés, l'auteur estime donc que le marché pourrait être 2 à 5 fois (son avis personnel est de 10 x) plus large que chiffré ici, en prenant en compte les autres intermédiaires de reventes (le marketplace de Facebook, Craigslist, les forums, etc.). Ensuite, il ne faut pas oublier qu'eBay regorge aussi de faux référencements et de fausses ventes aux enchères avec des prix délirants, des enchères automatiques auraient également été utilisées pour s'en prendre justement aux scalpers.

En tout cas, on s'imagine qu'étendre l'analyse au marché mondial ne ferait que renforcer le tableau, malgré les quelques failles de la méthode, et il est évident que le scalping a déjà été extrêmement profitable pour les individus peu scrupuleux ! Heureusement, la dernière tendance des prix observés ici semble être à la baisse, on peut donc espérer que celle-ci se maintiendra les prochaines semaines. Mais pour vraiment retrouver un bon équilibre et une réalité acceptable, il faut aussi que l'offre égale ou dépasse la demande, certains fabricants estiment que les soucis d’approvisionnement seront résolus début 2021, pour d'autres cela leur prendrait un peu plus de temps. En attendant, si vous n'êtes pas pressé et qu'avoir un nouveau CPU ou GPU n'est pas indispensable dans l'immédiat, il serait peut-être sage d'attendre un peu. En théorie, ça ne peut qu'aller en s'améliorant...