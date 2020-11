Plus d'un an après le premier preview des futurs contrôleurs de Phison, le constructeur a enfin officialisé son offre pour les SSD de dernière génération ! Il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de quoi être pressé, le PCIe 4.0 concerne encore un marché assez restreint, car encore limité aux seuls chipsets de série 500 et il ne sera pas supporté chez Intel avant Rocket Lake prévu pour Q1 2021. De toute façon, le constructeur avait déjà été le premier (et longtemps le seul) sur le terrain avec un PS5016-E16, qui est grosso modo un PS5012-E12 avec une interface PCIe 4.0, c'est donc le contrôleur qui équipe par défaut la bonne majorité des SSD PCIe 4.0 déjà commercialisé. Enfin, il faut dire que la concurrence a un peu trainé des pieds aussi, puisque ce n'est que très récemment que Silicon Motion a lui-même officialisé son offre de contrôleur SSD PCIe 4.0, sans oublier les alternatives uniquement maison, par exemple chez Samsung avec le 980 PRO et chez Western Digital avec les WD Black SN850. Aujourd'hui, Phison officialise donc le PS5018-E18, son nouveau fleuron haut de gamme, qui vient rejoindre le module mainstream PS5019-E19T déjà dans les circuits — c'est d'ailleurs ce dernier qui équipe les dernières consoles de Sony et Microsoft.

Phison PS5016-E16 PS5018-E18 PS5013-E13T PS5019-E19T Segment visé Haut de gamme Mainstream Interface PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 4.0 x4 Protocole NVMe 1.3 NVMe 1.4 NVMe 1.3 NVMe 1.3 Canaux et vitesse de l'interface 8 (32 CE) 800 MT/s 8 (32 CE)

1200 MT/s 4 (16 CE) 800 MT/s 4 (16 CE)

1200 MT/s Capacité max. SSD Jusqu'à 2 To Jusqu'à 8 To

Jusqu'à 2 To Jusqu'à 2 To DRAM DDR4 DDR4 /LPDDR4 négatif ! négatif ! Processeur(s) 2 x Cortex R5 3 x Cortex R5 1 x Cortex R5 1 x Cortex R5 Procédé de gravure 28 nm (TSMC) 12 nm FFC (TSMC) 28 nm (TSMC) 28 nm (TSMC) Lecture séquentielle / aléatoire 5000 Mo/s 750 000 IOPS 7400 Mo/s 1 000 000 IOPS 2500 Mo/s 350 000 IOPS 3750 Mo/s 440 000 IOPS Écriture séquentielle / aléatoire (sur cache pseudo-SLC) 4400 Mo/s 700 000 IOPS 7000 Mo/s 1 000 000 IOPS 2100 Go/s 450 000 IOPS 3750 Mo/s 500 000 IOPS Correction des erreurs LDPC 4e gen Chiffrement AES-256, TCG Opal 2.0, Pyrite, etc. Consommation (estimation) 2,6W 3,0W 1,2W 1,6W Échantillonnage des 1e puces Q1 2019 Q1 2020 Q2 2019 Q4 2019 Prévision initiale de dispo SSD en magasin Q3 2019 Q3 2020 Q4 2019 Q1 2020 Fiche technique Phison PS5016-E16 PS5018-E18 PS5013-E13T PS5019-E19T

En pratique, on connaissait déjà presque tout au sujet du PS5018-E18, il faut dire qu'il n'avait pas manqué de se montrer par l'intermédiaire de quelques annonces de SSD, comme le Rocket 4 Plus de Sabrent et le Hall Of Fame Extreme de Galax. Ainsi, cette officialisation signifie surtout que ces SSD et d'autres avec le PS5018-E18 vont enfin pouvoir être commercialisés ! On notera juste que le contrôleur était initialement pressenti avec un débit en lecture séquentielle de 7000 Mo/s, mais a été révisé à 7400 Mo/s, la limite pratique du PCIe 4.0 avec 4 lignes. C'est aussi le plafond du SM2264 chez Silicon Motion et c'est donc virtuellement mieux que les 7000 Mo/s des alternatives Samsung ou Western Digital, mais les performances IOPS — les chiffres qui comptent le plus — sont a priori partout du même niveau, à savoir 1000K IOPS. Bref, à nous les SSD qui fusent à mettre à côté des masques sous le sapin de Noël 2020 édition numérique !