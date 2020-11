Parce qu'une alimentation ATX ne rentre pas partout ni les variantes plus menues au format SFX ou SFX-L, la tâche peut se révéler être difficile pour qui cherche à assembler une machine ultra-compacte, par exemple un PC SFF ou dans un châssis Mini-ITX. C'est dans ces situations que le kit AD120-DC de SilverStone pourra donc briller ! C'est un ensemble d'alimentation Pico, comprenant un module d'alimentation DC-DC de 120 W - mesurant 160 x 45 x 25 mm - et un adaptateur externe 12V AC-DC de 120 W (pouvant fonctionner sur un courant 100 à 240V), avec un câblage noir et un couvercle isolant en Mylar. Le kit se veut simple à intégrer dans une machine, par exemple dans des boitiers comme le Milo 10 Mini-ITX du constructeur.

La carte d'alimentation.

La même carte, à côté de son adaptateur.

Pour compléter le tout, le kit fournit également tout le câblage interne habituel nécessaire pour alimenter sa petite configuration, à savoir la prise ATX 20/24 pins (200 mm de câble), un connecteur EPS 4/8 pins (250 mm), 3 prises SATA (300, 100 et 100 mm) et une prise Molex (200 mm). Le branchement interne pour l'alimentation est assuré par un connecteur Floppy 4 pins, complété par une prise de terre. Sur le plan technique, l'alimentation peut donc fournir un maximum de 120 W, soit 10A sur la ligne 12V, et 95 W sur les lignes 3,3V et 5V - avec 12A pour chaque. Des protections sont également de la partie, forcément moins nombreuses que sur un bloc traditionnel, on y trouvera donc l'OVP, l'OCP, l'UVP et le SCP.

Ses câbles, qui n'ont a priori rien à envier à ceux d'une alimentation standard.

Le constructeur n'a pas donné de prix, mais il faut en principe s'attendre à quelque chose de raisonnable vu la capacité du kit. Le constructeur donne une garantie officielle de 1 ans, soit 2 ans si l'ensemble trouve son chemin vers des magasins en Europe. Bien entendu, ce genre d'alimentation Pico existe déjà, mais la fiabilité et la qualité de ce genre de produits provenant généralement de marques relativement peu connues laissent apparemment souvent à désirer. On peut dès lors espérer que ce sera effectivement meilleur en provenance d'un constructeur renommé... Avis aux amateurs !