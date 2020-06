Qnap ne s'arrête pas sur le lancement de produits réseau et serveur avec l'arrivée d'un nouveau modèle, le TS-230. La marque avait lancé il y a peu un switch 2.5 GbE étonnant et nous propose cette fois-ci quelque chose de plus cheap, un NAS abordable pour la plupart des bourses. La machine se veut simple, dotée de deux baies et du minimum vital, s'adressant au grand public.

On retrouve donc une machine avec un processeur vraiment léger, une puce quadcore Realtek RTD1296 moulinant à 1,4 GHz qui devrait tout juste suffire pour une utilisation stockage. À côté, ce sont 2 Go de RAM DDR4 (non extensibles) qui viendront épauler la configuration, sûrement un peu léger pour faire tourner plusieurs services en même temps, mais c'est déjà plus que la concurrence. La mémoire interne de 4 Go permettra d'installer vos applications via le store de la marque. La virtualisation LXC est supportée avec Docker et vous permettra de faire facilement de la conteneurisation. Une interface en Gigabit viendra assurer une vitesse décente pour vos transferts - veillez toutefois à avoir les équipements aux normes.

Il est possible, dans ce petit serveur NAS, de mettre deux HDD SATA en 3.5" ou 2.5", mais nous n'avons pas trouvé d'informations sur la capacité de stockage maximale. À noter que le SSD caching est tout de même de la partie, mais cette pratique restera plus que limitée avec un simple deux baies. En façade, on pourra trouver un port USB 3.2 (Gen1) et les deux boutons démarrage / reset système. L'arrière en revanche est un peu pauvre, on trouvera un port RJ45, un port USB 2.0 et un USB 3.2 (Gen1). L'alimentation de l'engin se fera via un bloc externe de 65W, à noter que la consommation annoncée par Qnap en utilisation typique est de 12W. Son tarif relativement contenu de 200 euros le place directement face au Synology DiskStation DS220j, un double baies qui embarque exactement le même CPU, mais qui n'est équipé que de 512 Mo de DDR4. Qnap met donc un bon coup de pied dans l'entrée de gamme des NAS avec un TS230 disposant de pas mal d'atouts.

Le produit vise clairement des personnes souhaitant démarrer dans le monde des serveurs NAS, avec un produit performant et abordable. Avec deux HDD, il sera possible par exemple de faire un raid 1 pour sauvegarder vos fichiers et utiliser le NAS comme une simple solution de sécurisation de vos données face aux aléas matériels. On se limitera donc à des fonctions basiques, bien que le transcodage 4K soit mis en avant sur le site officiel, n'imaginez pas faire du transcodage Plex avancé avec ce produit. Selon les résultats du site Impact Hardware, le CPU embarqué n'est pas très véloce et obtient des résultats mitigés sur les tests de transcodage, Plex aurait à priori du mal avec la compatibilité des CPU ARM. Ce NAS aura quand même le mérite d'être le seul à être aussi musclé dans cette tranche tarifaire.