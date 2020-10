TerraMaster revient à la charge, mais pas pour nous présenter un NAS pour le coup, mais une station de stockage aux arguments de taille ! Si la mémoire ne vous joue pas des tours, vous devriez vous rappeler que la société avait lancé pas mal de références serveur, avec ses F2-422 et F4-422. Nous avions aussi pu voir le dernier DAS de la société, avec son D4-300, qui proposait quatre emplacements pour HDD, de quoi faire du stockage mais aussi sécuriser ses données. Eh bien, sachez que la marque lance maintenant un D8 Thunderbolt 3, qui du coup aura effectivement 8 baies et offre plus de possibilités.

Nous voici en face d'un engin de taille, avec quand même de quoi caler 8 périphériques de stockage de 16 To, en format 3.5" ou bien 2.5", pour une capacité totale au maximum de 128 To. Comme vous pouvez le voir, le dock utilise une connectique Thunderbolt 3 et donc promet quand même des débits théoriques élevés - cela dépendra de vos HDD - avec du 1600 Mo/s annoncé en lecture par la société en utilisant du 7200 tr/m en RAID 0. Eh oui, ce genre de produit supporte le RAID, mais nous vous conseillons d'opter plus pour une solution de RAID 5, qui sécurisera assez bien vos données. Ce n'est pas tout, comme sur les autres DAS que l'on peut trouver chez la marque, vous avez le droit à une fonction de station d'accueil, c'est-à-dire qu'il permet aussi de connecter des moniteurs (UHD au maximum), pour créer une zone de travail locale. Ce type de fonction reste très interessante lorsque vous travaillez de manière mobile avec un laptop, mais avez ponctuellement besoin de vous poser pour bosser de manière plus efficiente.

Bon au niveau du refroidissement, vous trouverez deux moulins à l'arrière de l'engin, régulables avec un switch trois positions (auto, full et off). Ensuite pour les connectiques dispos, c'est un peu léger quand même, avec deux ports Thunderbolt 3 mais aussi un port Displayport 1.2, nous aurions aimé quelques connectiques USB en façade, pour plus de praticité. Aussi, il sera possible de connecter les docks en série, afin d'augmenter la capacité de stockage à 500 To - bon ok, la c'est du lourd - et vous permettre de brasser de gros volumes de fichiers. Pour l'alimentation, cela se fera via un bloc externe de 300W, pour une consommation typique de 97W, cela porte donc à réflexion. En effet, il est possible de trouver dans la même tranche de prix des serveurs NAS, qui proposent plus de fonctionnalités et un accès distant aux fichiers, avec une consommation moindre. Le choix se fera donc en fonction de vos besoins et de vos envies, reste que TerraMaster est un des seuls constructeurs à proposer des DAS viables sur le marché. Le produit est déjà disponible, le tarif très onéreux pour mettre la main sur ce TerraMaster est de 1599 euros, rien que ca.