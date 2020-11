MSi a confirmé, via un teasing, qu'il dévoilerait sa prochaine gamme de cartes graphiques le 20 novembre 2020. En effet, on peut le lire aisément sur ce slide ci-dessous. Toutefois, si vous regardez bien le croquis, vous noterez ces 3 ">" collés aux espaces ventilateurs, bien caractéristiques de cette série selon la firme. Mais nous savons déjà de quoi il en retourne, explications.

On se souvient qu'une RTX 3090 Suprim avait été leakée, dans les mains d'un acheteur chanceux aux revenus conséquents forcément, il n'y a pas plus tard que mardi dernier. On revient à la charge, parce que ce jour c'est la RTX 3080 Suprim qui s'est fait flasher, et pour le coup, dans les grandes lignes et sous toutes les coutures. Il y a même une vidéo de déballage, où on peut voir la référence écrite distinctement. Si vous n'êtes pas allergiques à ce genre de présentation, voici le lien direct.

Au final, on s'attend à ce que MSi dévoile 2 cartes Ampere, mais est-ce que la série sera exclusive à Nvidia ? Nous ne le savons pas, mais il y a des chances que RDNA 2 y passe également, encore que ceci est de la pure devinette, elles sont rares chez MSi les séries exclusives, surtout depuis l'abandon du Geforce Partner Program.