Il avait été présenté très sommairement en mai dernier, le WD BLACK SN850X arrive maintenant dans le commerce et avec lui, d'autres détails techniques qui manquaient encore à son sujet. Comme son nom le suggère, il succède au SN850 et vient donc prendre la première place du haut de gamme de SSD NVMe de Western Digital, de quoi relancer un peu la compétition sur ce segment où les meilleurs SSD NVMe PCIe 4.0 se tiennent en réalité dans un mouchoir de poche. Vivement les prochains tests !

Qu'est-ce qui a changé ? D'abord, WD a opté pour laisser de côté la capacité de 500 Go, mais a ajouté en contrepartie un exemplaire de 4 To - celle-ci n'arrivera néanmoins qu'un peu plus tard sur le marché. Le contrôleur est a priori inchangé. En tout cas, il possède toujours 8 canaux et un cache DRAM adapté à la capacité du SSD. La NAND TLC BiCS4 96 couches a laissé sa place à la génération plus récente de NAND TLC BiCS5 avec 112 couches, c'est de cette dernière dont provient par ailleurs l'essentiel des améliorations. En effet, comme vous pouvez le constater, la nouvelle NAND a permis d'améliorer sensiblement les performances, particulièrement lors des phases d'écritures, séquentielles et aléatoires. En sus, WD a aussi adapté un certain nombre de composants dans l'espoir d'améliorer l'efficacité de son SSD. Le fabricant n'a toutefois pas donné les détails sur la consommation du SN850X (et on attend d'ailleurs toujours ceux pour le SN850).

Enfin, c'est aussi avec ce refresh que WD a introduit sa nouvelle technologique nommée « predictive loading », une sorte de système de prédiction des données attendues, dont l'objectif est de réduire les temps de chargement en jeu. WD promet aussi une meilleure stabilité des performances, et ce même avec des températures élevées, ainsi que des latences améliorées.

Les prix conseillés (hors-taxes) paraissent un peu plus élevés par rapport à ceux pratiqués dans le commerce en ce moment pour le SN850. À voir toutefois ce que ce que cela donnera en pratique et surtout chez nous, en Europe, où le SN850X ne semble pas encore avoir été référencé pour l'instant.