Non, pas d’erreur de traduction depuis l’anglais dans le titre, c’est vraiment ainsi que Team Group décrit son nouveau SSD et 2e SSD PCIe 4.0 de la maison. Il faut dire que l’ensemble de la page produit du dernier Cardea C440 est du même acabit, entre promesses de puissance ultime, de spécifications hors limite et du p’tit blabla sur la plaque céramique de qualité « aérospatiale » servant à mieux dissiper la chaleur, le Comptoir n’est visiblement plus seul à avoir sous la main un superbe générateur de bullshit - chez nous, notre pipotron spécial hardware pour devenir un pro du marketing avec un seul clic ! Diantre, on aurait clairement dû faire breveter l'engin...

Sinon, emblème T-Force oblige, nous avons naturellement affaire à ce que les constructeurs qualifient de « Gaming SSD » — soit un SSD comme les autres, une surcouche marketing en plus. Outre cette description parfaitement objective et très terre à terre de la part du constructeur, que nous réserve vraiment ce Cardea Ceramic C440 en PCIe 4.0 ?

Team Group Cardea Ceramic C440 1 To 2 To Facteur de forme M2 2280 Interface, norme PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3 Contrôleur Vu les débits et le manque d'alternatives, fort certainement un Phison PS5016-E16 comme (presque) tout le monde

DRAM Du coup, oui, DDR4 NAND NAND 3D TLC 96L (sans doute) Lecture/Écriture en séquentiel 5000/4400 Mo/s Lecture/Écriture en aléatoire 750K/750K IOPS Endurance 1800 To 3600 To Garantie 5 ans Prix Mystère Mystère Ze page Cardea Ceramic C440 Alternatives Tous les SSD PCIe 4.0 avec un Phison PS5016-16 Chez Team Group, Patriot, Corsair, GIGABYTE, PNY, etc.

Oh, mais ça alors, ce sont les mêmes exactes spécifications que le Cardea Zero Z440 introduit fin 2019 ! Les différences sont en fait surtout d’ordre esthétique. Ainsi, le C440 est blanc — toujours avec un PCB bleu, fail — plutôt que noir et il est ainsi habillé d’un « dissipateur » ultrafin en céramique, là où le Z440 propose un composite graphène/cuivre ! Tiens, en voilà une comparaison intéressante en perspective d’efficacité de dissipation (ou pas, mais on serait quand même curieux). En tout cas, que de prouesses très inspirées de la part de Team Group. À quand un Cardea II extra-gaming et avec un vrai dissipateur ? Oh wait...!