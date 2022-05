Le WD Black SN850 n'a pas encore 2 ans, mais cela n'a pas empêché Western Digital d'offrir une petite mise à jour afin de redonner un peu de peps au fleuron de sa gamme SSD, qui est d'ailleurs toujours l'un des meilleurs SSD NVMe PCIe 4.0 du marché. De toute évidence, WD souhaite certainement aussi combler le (petit) écart qui s'est doucement creusé sur le haut de gamme, où sont progressivement apparus des SSD pouvant vanter sur papier des débits séquentiels de 7300 Mo/s et même 7500 Mo/s en 2021. C'est le cas notamment du XLR8 CS3140 de PNY lancé en mars 2021 et du FireCuda 530 lancé en juin la même année chez Seagate.

Qu'à cela ne tienne, en attendant les SSD PCIe 5.0, ce sera à la charge du nouveau WD Black SN850X de tenter de remettre tout le monde d'accord sur le segment, quand bien même WD ne lui vante qu'un débit séquentiel de 7300 Mo/s. Mais nous savons tous très bien que cela ne fait clairement pas tout, loin de là, le plus important à prendre en compte étant les latences et les performances en aléatoires, deux points sur lesquels le SN850 sait d'ailleurs déjà briller, sans oublier son gros cache SLC dynamique à récupération très rapide. On imagine que rien de tout ça ne devrait changer avec le SN850X, si ce n'est en s'améliorant. Hélas, 99 % des informations techniques manquent malheureusement encore à l'appel, la fiche technique ne sera a priori pas partagée avant la commercialisation en juillet.

Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de modèle 500 Go, mais un exemplaire 4 To à la place. Un radiateur RGB sera toujours proposé en option. Le contrôleur utilise sera toujours fait maison et possèdera encore une fois 8 canaux et un cache DRAM, mais la NAND BiCS4 a été remplacée par la « nouvelle » BiCS5 (info confirmée par Computerbase) et c'est certainement de là que viendront la majorité des gains en performances. WD affirme avoir travaillé sur les latences et sur la stabilité des performances, y compris à haute température. La chauffe est d'ailleurs l'une des faiblesses du SN850, à voir si le SN850X se comportera mieux de ce point de vue. Le constructeur a confirmé avoir adapté certains des composants pour en améliorer l'efficacité énergétique. Enfin, le SN850X fera aussi usage d'une nouvelle technique baptisée « predictive loading », une sorte de prédiction des données attendues, celle-ci permettra de réduire les temps de chargement en jeu selon le fabricant. Avec tout ceci, le SN850X afficherait un score supérieur de 18 % au SN850 sous le benchmark de stockage de 3DMark. Assez pour reprendre la couronne face à la concurrence ?