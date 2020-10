Profitez de 20% de réduction supplémentaire sur ce modèle, chez Cdiscount. Le lien est en bas de page.

Si vous avez raté notre précédent bon plan concernant le PNY XLR8 CS3030, sachez qu'il est de retour chez Amazon, en France cette fois-ci, à un tarif toujours intéressant. Le contrôleur Phison PS5012-E12 est là, les puces de mémoire TLC aussi. Il dépotera toujours à près de 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Ce qui avait été souligné c'est sa perte de patate une fois son cache saturé, c'est à dire au-delà de 48 Go de transfert soutenu. Autant dire qu'en pratique, sauf besoins spécifiques, vous ne serez pas impactés. Le prix du modèle est actuellement de 64,99 € livré, il dispose d'une garantie de 5 ans ou 800 To d'écriture sur cette durée. Vous cherchez du stockage rapide et pas cher, suivez notre lien en bas de page.