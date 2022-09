Plus de puissance et plus de stockage pour les nouveaux serveurs d'OVHcloud

L'entreprise française OVHcloud (anciennement OVH jusqu'en 2019), l'un des leaders du cloud en Europe, a très récemment étoffé son offre de serveurs dédiés, pour (beaucoup) plus de puissance et (beaucoup) plus d'espace de stockage. Une évolution attendue et qui ne sera certainement évidemment pas de trop pour satisfaire les besoins toujours grandissants des clients, mais aussi pour un peu redorer son blason après l'incendie de mars 2021 à Strasbourg (pour l'anecdote, OVHcloud fait actuellement face à une action groupée qui a été rejointe par 103 entreprises et 4 actions individuelles pour dédommagements) et surtout mieux lutter contre les géants monopolistiques que son AWS et Microsoft (contre lequel OVHcloud a d'ailleurs déposé une plainte en Europe).

Tout d'abord, OVHcloud a inauguré ses premiers Bare Metal Scale-7 et Advance-6 exploitant les derniers processeurs spécialisés d'AMD et d'Intel, à savoir de la genération EPYC Zen 3 « Milan » et les Xeon Scalable de 3e génération (on suppute qu'OVH aurait préféré des Sapphire Rapids, mais comme ceux-ci se font toujours attendre...). Ceci implique donc de pouvoir désormais profiter des dernières différentes avancées des uns et des autres, que ce soit en matière de performance ou de fonctionnalité. Voici les spécifications des machines en question :

OHVcloud Bare Metal Scale-7 Advance-6 HGR-STOR-2 CPU AMD EPYC 7763 64c/128t Intel Xeon Gold 6312U 24c/48t 2 x Intel Xeon Gold 6226R 32c/64t Mémoire 256 Go, 512 Go ou 1 To de DDR4-2933 ECC 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To de DDR4-3200 ECC 384 ou 768 Go de DDR4-2993 ECC Stockage SSD NVMe et SSD SATA 2 x SSD SATA 480 Go pour le système 2 à 10 x SSD NVMe 1,92 To en Soft Raid 2 à 10 x SSD NVMe 3,84 To en Soft Raid Jusqu'à 4 x HDDR SATA 4 ou 6 To en Soft ou Hard Raid Jusqu'à 4 x SSD NVMe 960 Go, 1,92 ou 3,84 To en Soft ou Hard Raid Chassis JBOD 50 ou 102 x HDD SAS 14 To en Soft Raid Avec ou sans 4 x SSD NVMe 3,2 To en Soft Raid BP publique garantie et sans limited e 1 à 10 Gb/s 1 à 5 Gb/s 1 à 10 Gb/s BP privée garantie et sans limited e 6 à 25 Gb/s 2 à 6 Gb/s 25 à 100 Gb/s Compatibilité OS Windows, Linux et Unix Type d'usage High Performance Computing, entrainement IA, Virtualisation et conteneurisation Confidential Computing avec Intel SGX, entrainement IA Stockage haute densité Localisation France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Canada France Prix de 602,99 à 2069,99 € HT / mois avec ou sans engagement (remise si engagement) de 242,24 à 1256,99 € HT / mois avec ou sans engagement (remise si engagement) de 1979,99 à 4299,99 € HT / mois avec ou sans engagement (remise si engagement) Page dédiée Scale-7 Advance-6 HGR-STOR-2

Ensuite, et vous l'aurez donc déjà aperçu dans le tableau, OVHcloud a aussi complété sa gamme HGR-STOR avec un second modèle. Sa particularité ? Alors que le HGR-STOR-1 ne pouvait stocker « que » 500 To de données au maximum avec 24 à 36 disques uniquement durs, le HGR-STOR-1embarquera 50 ou 102 disques durs de 14 To pouvant être complétés par 4 SSD NVMe 3,2 To, pour une capacité totale maximale de 1428 To ou 1,4 Po ! Une densité plutôt exceptionnelle chez OVH et qui permettra de gérer bien des données, à condition de pouvoir se le payer, bien entendu. Le HGR-STOR-2 est disponible uniquement en France.

Si rien de tout cela ne concerne directement le petit particulier, c'est toujours sympa de savoir où s'en trouve l'acteur français du cloud (surtout dans ce domaine crucial où la concurrence y est particulièrement féroce) et au mieux, cela donnera peut-être tout de même quelques idées aux intéressés potentiels de passage ici et qui auraient raté la nouvelle.