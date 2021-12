Si, côté serveur, les processeurs d’AMD sont de plus en plus populaires du fait d’un rapport performance/prix avantageux face au géant Intel, la décroissance de ce dernier ne profite pas qu’aux rouges. En effet, selon l’agence de suivi de marché Omdia, cinq pourcents des 3,4 millions de puces pour serveur envoyées entre juillet et septembre 2021 (soit Q3 2021) étaient des bousins compatibles Arm. Cela représente une hausse de leur part de marché, alors que le nombre total d’unités vendues est resté stable par rapport au trimestre précédent. De son côté, AMD était à 18 % (soit 2 % de plus), confortant son grand retour dans le domaine.

Au niveau des raisons, la pénurie joue, celte, un grand rôle, mais d’autres effets tels l’équipement des serveurs Graviton d’Amazon en puces Arm, ainsi que l’arrivée progressive des Kupeng de Huawei sont également citées comme cause de cette augmentation. Rajoutez des architectures de plus en orientées haute performance avec les Cortex-X2 et des start-up telles Ampere Computing sur le segment du manycore Arm, et voilà une sacrée brochette poussant la machine face au x86 réputé pour être moins économe.

Omdia a également profité de ses statistiques pour rendre ses conclusions quant aux chiffres d’affaires par marque, où Super Micro et H3C sortent grands vainqueurs avec une augmentation de 35 % et de 23 % par rapport à l’an dernier. Citons également le dévissage d’IBM — les POWER 10 ne séduisant manifestement pas assez —, qui perd 28 % de son chiffre d’affaires par rapport au même semestre de l’année précédente (et 52 % par rapport au semestre passé) ; ainsi que Huawei avec -44 % par rapport à l’an dernier, la guerre économique USA-Chine y faisant ses ravages. De quoi sculpter le paysage des data centers pour les années à venir ? (Source : EETimes)

Ce type de gros bousin finira-t-il par replacer le traditionnel x86 ?