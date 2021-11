Xe HP, l'architecture qui aurait dû donner naissance à des GPU spécialisés pour le marché de la virtualisation, de l'IA et du cloud dans les centres de données, a officiellement été abandonnée par Intel. Certes, c'est un peu à nuancer. Elle n'existera pas sous la forme prévue initialement, mais le travail accompli n'a évidemment pas été perdu pour autant et ce sont les deux autres architectures restantes, à savoir Xe HPG et Xe HPC qui vont en profiter directement. Justement, alors que la question se posait déjà dans la foulée de l'annonce quant aux projets d'Intel pour ce segment en particulier, Raja Koduri est retourné peu après sur Twitter pour dissiper les doutes et clarifier la vision de sa division GPU.

We leveraged Xe HP to build developer ecosystem for HPC, AI and Visual cloud. It’s being used on-site at Argonne and other customers.

We’ll have Xe HPG based data center products for visual cloud/AI Inference and Xe HPC based products for HPC/AI Training @intelgraphics pic.twitter.com/iHZa2dMLqd — Raja Koduri (@Rajaontheedge) October 30, 2021

L'ex-chef du RTG a ainsi confirmé qu'Intel va désormais se servir de l'architecture Xe HPG - dont la première se nomme « Alchemist » et qui, rappelons-le, est l'architecture des futures cartes gaming Intel ARC - pour l'élaboration de produits adaptés aux datacenters sur les bases du travail déjà effectué avec Xe HP. Il n'a toutefois pas encore dit si des puces scalables avec plusieurs « tuiles » seront toujours au programme de cette nouvelle stratégie. En tout cas, à l'avenir, il y aura donc d'un côté des puces Xe HPG spécialisées pour des taches plus « légères », telles que la visualisation cloud et l'inférence en IA, et de l'autre des puces Xe HPC (avec Ponte Vecchio pour commencer) pour du travail plus lourd, comme l'informatique haute performance et l’entraînement d'IA.

Une stratégie qui n'est pas sans rappeler la manière de travailler de NVIDIA et la segmentation de ses architectures pour ses gammes GeFORCE, Quadro et Tesla (cette dernière appellation n'existe plus depuis 2018, maintenant remplacée par NVIDIA RTX). Un nouveau rôle pour l'architecture Xe HPG officialisé par la mise à jour d'un des slides officiel du fondeur et partagé par Raja pour cette occasion (en voici l'ancienne version pour comparaison). Bon, tout ça ne nous donne encore pas de date pour la réalisation de la chose, mais au moins on sait plus ou moins dans quel sens se dirige le fondeur, en attendant le véritable coup d'essai à grande échelle début 2022 avec Intel ARC !