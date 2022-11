Les chiffres très attendus d'AMD pour le troisième trimestre de l'année sont de sortie, période qui s'annonçait dès le départ assez difficile et pas seulement pour l'équipe de Lisa Su. AMD avait déjà prévenu de la claque à venir il y a environ 1 mois et annoncé les chiffres à venir, et qui n'ont finalement pas particulièrement changé entre-temps.

Comme convenu, le chiffre d'affaires fut de 5.56 milliards de dollars, au lieu des 6,7 milliards prévus à l'origine dans l'ivresse du moment, avant que la nouvelle réalité ne vienne frapper à la porte. Ce chiffre a occasionné un bénéfice net positif de 66 millions de dollars, mais avec un chiffre d'affaires opérationnel négatif de 64 millions et donc une perte. AMD attribue cette perte à l'amortissement des actifs associés à l'acquisition de Xilinx et à l'augmentation des investissements en R&D, et de ce fait, elle n'apparait pas dans le mode de bidouillage comptable non-GAAP, affichant un chiffre d'affaires opérationnel de 1,264 milliard et un bénéfice net de 1,095 milliard de dollars.

Comme chez Intel, ces résultats inférieurs aux attentes sont liés principalement au fort ralentissement du marché du PC, le segment des ordinateurs potables en particulier, et aux stocks importants tout au long de la chaine d'approvisionnement devant absolument être liquidés. Par conséquent, l'activité Client - c'est-à-dire tout ce qui est Ryzen - s'est retrouvée dans le rouge avec une perte de 26 millions de dollars, chose que l'on n’aurait pas vraiment pensé possible. Malgré tout, le prix moyen de vente des processeurs est toujours en hausse.

AMD a pu profiter de meilleures ventes du côté de son activité semi-custom, principale de puces en direction des consoles de Sony et Microsoft - qui ont d'ailleurs tous deux récemment haussé les prix de leurs dernières consoles. Mais les ventes de cartes graphiques en déclin et le trop-plein d'inventaire ont là aussi sapé les résultats de la division en question, dont le résultat opérationnel a été de seulement 142 millions de $.

Oubliez tout le reste, c'est ça qui est important !

En revanche, l'entreprise peut remercier ses activités datacenter et embedded, désormais les plus profitables d'AMD avec un chiffre d'affaires opérationnel de 505 millions de $ et 635 millions de & respectivement ! Merci EPYC, merci Intel, mais également Xilinx ! Pour couronner le tout, les ventes devraient continuer à progresser merveilleusement de ce côté-ci au fil des prochains mois, AMD ne s'attend à aucun ralentissement sur ces segments, bien au contraire ! La croissance devrait se poursuivre, ce qui devrait logiquement également permettre à AMD de continuer sa progression vers le sommet et d'atteindre ses futurs objectifs malgré les difficultés actuelles avec le PC, certes, probablement avec des chiffres un peu moins records pendant un certain temps, mais toujours bien meilleurs qu'il y a un an. L'entreprise a aussi beaucoup insisté sur les « opportunités énormes » à long terme en matière de marché adressable totale, on soigne le moral des actionnaires comme ont peu en période de crise !