Le UNI FAN SL120 est la dernière création de Lian Li, un nouveau ventilateur se voulant innovant et résolument orienté haut de gamme, introduit vers la fin août. On ne le re détaillera pas entièrement ici, pour le redécouvrir c’est donc par là-bas !

Le SL120 possède au moins deux grandes particularités qui sauteront immédiatement aux yeux : une diffusion du RGB « propre » et double-face (un détail qui a son importance selon la position dans le boîtier) ; une interface quick-connect inédite permettant de faire du daisy chaining et de connecter ensemble jusqu’à 4 ventilateurs pour seulement deux câbles à brancher ! Quoi de plus pourrait demander le peuple, hormis la même chose sans RGB (donc un connecteur en moins) ou une alimentation sans fil façon Qi via le boîtier ?

A-a-a-a-à la queue leu leu !

Ce dernier point est assurément le plus important de tous, la gestion des câbles étant devenue franchement casse-pied avec la multiplication des équipements ARGB (que vous n’êtes pas obligé d’acheter, certes). Généralement, il faut compter avec au moins deux câbles par équipement, un connecteur ARGB parfois (souvent) propriétaire et nécessitant donc souvent un boîtier de contrôle spécifique, ce qui rend rapidement bien peu pratique de faire cohabiter du RGB adressable de marque différente dans un même boîtier.

Le fameux youtubeur JayzTwoCents a passé les bestioles en revue — qui, précisons-le, sont parfois déjà disponibles dans le commerce. Hélas, c’est plus un « unboxing » et un tour plus ou moins rapide du propriétaire qu’un test en profondeur de l’objet en question. Néanmoins, on cela permet déjà de constater plusieurs choses : la qualité apparente de la fabrication, l’efficacité et la solidité/rigidité du système de daisy chaining (il ne serait même pas nécessaire de viser tous les ventilateurs, mais seulement les 4 coins du groupe), l’intégration (subjectivement) réussie du RGB, des ventilateurs qui auraient clairement du souffle déjà même à leur vitesse minimum de 800 tr/min et en silence (encore heureux, mais quid à fond ?).

On notera tout de même que le Youtubeur s’est fourvoyé lors de sa critique sur le roulement FDB des SL120, où il a clairement confondu sleeve bearing et fluid dynamic bearing — ce dernier n’a pas les défauts décrits, qui sont en réalité ceux généralement attribués au sleeve bearing.

L’autre point noir du RGB adressable est aussi souvent la lourdeur du logiciel — à cet égard, JayzTwoCents à l’air d’avoir une dent contre Corsair, bien réputé en la matière (mais les autres fabricants font rarement mieux). À défaut d’être le plus complet au premier coup d’œil, le logiciel de Lian Li semble faire un travail efficace avec logiciel simple, léger et fonctionnel — en sachant qu’il est toujours possible de conférer la gestion du ARGB et de la ventilation à la carte mère. Bref, un autre point en faveur des SL120.

Et les prix ? À 24,90 € l’unité ou 79,90 €, on se trouve effectivement dans la tranche du ventilateur (très) haut de gamme, tout là-haut avec les meilleurs de chez Noctua et de chez Corsair. Tous ont des arguments plus ou moins sérieux à y faire valoir, mais l’UNI FAN SL120 de Lian Li en aurait clairement aussi plusieurs ! Vivement le duel avec les ténors du milieu, NF-A12x25 et ML120 Pro, par exemple ?

PS : Lian Li a déjà confirmé dans sa vidéo Lian Li 2020 Digital Expo sur YouTube qu’un UNI FAN SL140 est bel et bien planifié, pour ceux qui se posent encore la question.