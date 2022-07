Ce sont les prévisionnistes de DigiTimes Research qui le disent ! Selon eux, AMD et Arm vont continuer leur percée et se retrouver en bien meilleure position d'ici 2024, en ayant piqué au fil du chemin d'importantes parts du marché de l'équipement de serveurs à Intel. Cette année-là, AMD pourrait ainsi se vanter d'en avoir 18 % contre 10,1 % en 2020, tandis que les CPU à base d'Arm atteindraient les 10 %, soit un peu plus du triple de leur chiffre de 2020 !

Certes, ces chiffres tendent à varier de façon plus ou moins importante selon l'analyste interrogé. Par exemple, pour Omdia, Arm a déjà atteint les 5 % et AMD les 18 % des livraisons de CPU pour serveur au troisième trimestre de 2021. De son côté, Mercury Research a attribué pour Q1 2022 11,6 % de parts de ce marché à AMD et le reste à Intel, sans Arm dans ses calculs, tandis que TrendForce était allé jusqu'à donner 15 % des parts aux CPU Arm pour 2021, tout en anticipant les 22 % pour 2025...

C'est vrai, ce n'est pas un secret que la dominance absolue d'Intel sur ce segment bat de l'aile et est en déclin, les EPYC d'AMD ont jusqu'à présent très bien rempli leur mission et ce n'est certainement pas terminé. C'est d'ailleurs avec ce hardware que le numéro 1 du superordinateur, Frontier, fonctionne et n'oublions pas non plus le futur européen JUPITER ! À ceci, il faut aussi ajouter l'émergence des CPU Arm dans ce domaine et donc la concurrence accrue qu'ils apportent. De ce côté-là, ce sont NVIDIA et Amazon qui continueraient à être les moteurs de cette croissance. Petit rappel que NVIDIA s'est engagé dans ce domaine avec son premier CPU Arm « Grace », tandis qu'Amazon en est à sa troisième génération de processeurs Arm, avec « Graviton3 ».

Bien entendu, tout cela n'est « que » de la lecture de boule de cristal et comme on a pu le voir, tout le monde n'y voit vraiment pas la même chose. On ne sait pas dans quelle mesure les analystes ont aussi pris en compte l'impact de la nouvelle plateforme Sapphire Rapids d'Intel, qui aura pour mission de lutter avec Genoa de chez AMD. Certes, rappelons tout de même que la riposte d'Intel a une nouvelle fois été repoussée, ce qui ne pourra que faire l'affaire d'AMD et des créateurs de solutions Arm en attendant... (Source)