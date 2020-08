Windows 10 est devenu l'OS le plus répandu du monde, mais il reste toujours encombré des restes des anciennes versions de Windows NT, surtout au niveau des réglages et paramètres. Cependant, Microsoft arrive petit à petit à transférer ces éléments dans sa nouvelle interface, ce qui permet aussi de rajouter des éléments plus pointus comme le réglage des cartes graphiques ou des DNS. Pour la build 20197, le géant frappe fort cette fois en s'occupant d'un vieux paramètre qui trainait dans les limbes des configurations de l'administrateur : la gestion des disques systèmes.

Il ne s'agit pas d'un simple transfert de l'outil, mais d'une refonte totale de la part de la Raymonde, voulant quitter le côté trop "technique" de la gestion des disques actuelle, afin d'en faire une version à la fois plus ergonomique, et qui contient tous les détails nécessaires pour les disques modernes, comme l'organisation des pages mémoires ou la santé du disque. Le paramètre sera accessible dans paramètres -> stockage -> gestion des disques et volumes. Il y a de fortes chances que tout cela soit disponible dans la prochaine version majeure de Windows, la 20H2, qui arrivera durant l'automne prochain.

Pour le reste de cette build, nous vous conseillons de voir la note de mise à jour, car la liste des corrections de bugs est plutôt chargée, il semblerait que les vacances soient finies dans l'état du Washington. Bien entendu, il vous restera tout de même quelques bogues afin de rager sur Microsoft lors de vos soirées geek.