Synology, constructeur réputé de serveurs NAS, lance deux nouvelles références sur le marché, les DS720+ et DS420+. La marque avait déjà lancé en mars le DS220j, un petit modèle assez bien équipé et s'est lancée il y a peu dans les SSD orientés fiabilité. Ici il est question de produit un peu plus haut de gamme en deux et quatre baies, avec des spécifications assez mitigées.

Le DS420+ est un modèle quatre baies de taille moyenne et embarque un CPU dual-core Intel Celeron. La quantité de mémoire interne embarquée n'est pas mentionnée, on émettra donc quelques réserves, en espérant que sa capacité ne soit pas trop limitée pour installer des applications. On trouvera un peu dommage le fait d'avoir opté exclusivement pour du RJ45 1 GbE, lorsque l'on sait que la concurrence (comme QNAP) propose souvent un port 2.5 GbE en plus. Le fait d'avoir positionné un dual-core devrait diviser les foules, celui-ci est certes bien cadencé pour un NAS, mais limitera clairement beaucoup d'utilisations gourmandes.

Le DS720+ contrairement à ce que l'on pourrait croire, est un modèle deux baies et donc assez limité en termes de HDD. Exit donc les RAID élaborés, vous devrez vous contenter du RAID1 pour sauver vos données. Le SSD caching est également supporté, les deux emplacements SSD NVME sont toujours présents, exactement comme sur son frère DS420+. Ce modèle est clairement plus intéressant en termes de performances grâce à son CPU quad-core, que cela soit pour du transcodage ou faire de la virtualisation, mais vous devrez donc vous passer de deux baies. Si vous souhaitez augmenter le stockage, le port eSATA n'a pas été choisi au hasard, un module d'extension DX517 est disponible à la vente faisant passer la capacité de 64 To à 112 To - malin, malin Synology.

Le DS420+ sera proposé à 521 euros tandis que le DS720+ tendra plus vers les 461 euros à l'achat, les deux modèles seront garantis 5 ans. Ces NAS sont donc cher, très cher même puisque l'on trouve des références avec du quad-core Intel en 2 baies, à 429 euros chez Qnap, comme son TS-251-2G, voir même du quatre baies avec le TS-431KX- lancé il y a peu -, bien sur tout cela est valable si vous êtes prêt à faire quelques concessions sur le CPU et à vous contenter d'un ARM. Le DS420+ est le plus difficile à justifier lorsque l'on sait que Synology eux-mêmes possèdent de meilleures références pour quelques euros de plus, avec le DiskStation DS620Slim, aussi en dual-core mais proposant 6 baies pour environ 530 euros. Le dual-core a décidément bien du mal à partir, c'était déjà le cas lors de notre test du DS419Slim, qui se démarquait par son interface - Synology oblige - et sa faible consommation, mais en aucun cas par ses performances. On vous laisse donc méditer ces achats, vous avez le choix entre performance ou nombre de baies, à vous de choisir.

Synology DS720+ DS420+ CPU Quad-core Intel Celeron (J4125) @2 GHz (boost 2.7 GHz) Dual-core Intel Celeron (J4025) @2 GHz (boost 2.9 GHz) Mémoire système 2 Go DDR4 (Extensibles à 6 Go) 2 Go DDR4 (Extensibles à 6 Go) Baies 2 baies + 2 emplacements NVME 4 baies + 2 emplacements NVME Format support de stockage 3,5" et 2,5" 3,5" et 2,5" Max capacité interne brute 32 To (16 To x 2) 64 To (16 To x 4) Taille maximale d'un volume 108 To 108 To Connectique 2 x USB 3.0 2 x RJ45 1GbE 1 x eSATA 2 x USB 3.0 2 x RJ45 1GbE Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) EXT4, EXT3, FAT, NFTS, HFS+, exFAT EXT4, EXT3, FAT, NFTS, HFS+, exFAT Compatibilité OS Windows, Linux, macOS Protocoles réseau SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV Protocoles fichiers CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV Connexion simultanées 50 Consommation typique 16.44 W 28.30 W Garantie 5 ans Tarif 461 euros 521 euros