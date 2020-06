Un énorme NAS sauvage chez Asustor, avec 10 baies et 10 GbE en plus !

Asustor, filiale d’ASUS, propose depuis pas mal de temps de nombreuses références NAS sur le marché. En 2019, vous avions eu le droit à des références comme les Nimbustor 2 ou Nimbustor 4, des modèles 4 baies plus mainstream et surtout bien moins chers que la gamme Lockerstor. Le constructeur continue à faire évoluer son système d’exploitation ADM, avec une révision récente en 3,5 et nous propose désormais un nouveau produit, le Lockerstor 10 Pro (AS7110T).

Nous avons affaire à un NAS proposant une configuration très musclée et dédié aux professionnels. Oui, tout le monde n’a pas besoin d’un NAS, mais la sauvegarde des fichiers peut s’avérer indispensable en fonction de votre activité professionnelle - et de votre confiance envers le cloud. Pour ce faire, ici on ne rigole pas, avec une machine pro aux spécifications robustes, dotée d’un Xeon E-2224, un quadcore moulinant à 3,4 GHz de base et à 4,6 GHz en boost. Ce Xeon — enfin un vrai CPU - présent sur cette nouvelle version permettra de bien meilleures performances en virtualisation. À côté de tout ce beau monde, vous trouverez 8 Go de mémoire vive DDR4 ECC (upgradable à 32 Go) tournant à 2666 MHz.

Vous souhaitez stocker beaucoup - genre vraiment beaucoup —, eh bien vous pourrez utiliser les 10 baies 3.5"/2,5 » afin d’y mettre des tas de HDD en tout genre (16 To par HDD, 160 To max). Attention ce n’est pas tout, il y a aussi deux emplacements M.2 compatibles SATA/NVME disponibles. Si vous pensiez être limité par la bande passante, sachez qu’il n’en est rien et que ce produit est équipé de trois ports 2,5 GbE et même d’un port 10 GbE (vous le sentez le semi-pro là ?). Pour couronner le tout, vous y trouverez deux ports USB 3.2 Gen2, bien pratique lorsque l’on connaît le débit de 10 Gb/s de cette révision et c’est un gros atout pour ce NAS, la plupart des modèles se contentant de 5 Gb/s. Vous pourrez même brancher la super extension AS6004U via un lien 10 Gb/s et faire monter la capacité totale à 192 To, elle est pas belle la vie ?

Le Lockerstor 10 version classique est assez similaire à son frère à quelques détails prêts. Ce modèle possède un moins bon CPU, puisqu’il est équipé d’un simple Atom C3538 à 2,10 GHz, la DDR4 n’est pas ECC et n’est cadencée qu’à 2133 MHz, et son USB est limité à la version 3.2 gen1 (USB 3.0, quoi). On trouve quand même deux ports 10 GbE sur cette déclinaison pourtant moins onéreuse, on se demande pourquoi le constructeur a fait le choix de retirer un de ces ports sur le Pro - peut-être une réduction des coûts ou l’inutilité d’en avoir deux ? La version classique se trouve habituellement entre 1300 et 1500 euros, ce qui en fait donc une édition plus abordable, même si moins capable.

Et la concurrence dans tout ça ? Bah il faut dire que rares sont les NAS 10 baies non rackables et qu’il n’y a donc que quelques références qui se battent en duel. Chez Synology on trouve par exemple le DS2419+ qui propose quand même 12 baies, mais qui n’est équipé que du Gigabit Ethernet. Pour QNAP, nous avons le TS-1635, un monstre à 16 baies, mais qui ne propose que 4 Go de DDR3 non ECC (outch), un CPU ARM asthmatique, mais quand même deux ports GbE. Ces deux références se négocient dans les 1400 euros et vous comprendrez qu’avec un tarif positionné à 2600 euros, l’Asustor Lockerstor 10 Pro pourrait avoir un peu du mal à se faire une place, même avec son Xeon et sa garantie de 5 ans — bien que cela soit aussi un des seuls modèles dans le genre. Si vous êtes quand même conquis par ses caractéristiques généreuses et son OS ADM, alors vous pourrez le retrouver sur la plupart des revendeurs dès aujourd’hui.