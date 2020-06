Le constructeur Qnap lance une nouvelle référence sur le marché NAS nommée TS-431KX. Pour rappel, la marque a lancé il y a peu le TS-230 - un serveur bon marché intéressant - et un switch en 2.5 GbE qui devrait permettre de rendre plus abordable ce dernier standard Ethernet. La marque revient à la charge avec ce nouveau NAS, qui, comme vous allez le voir, est très bien équipé.

La machine embarque un CPU ARM quadcore AnnapurnaLabs AL-314 moulinant à 1.7 GHz. À côté, ce sont 2 Go de mémoire vive DDR3L (extensibles à 8 Go) qui viendront faire tourner vos services indispensables et 512 Mo de mémoire interne qui seront disponibles pour vos applications. Là où Qnap fait fort, c'est avec la présence d'un port SFP+ 10 Gigabit qui permettra d'obtenir des vitesses de transfert conséquentes. Vous pourrez par exemple connecter ce lien sur votre PC fixe - veillez à avoir une carte réseau compatible - et l'utiliser pour transférer des fichiers volumineux. Bien entendu, 2 ports 1 GbE sont aussi de la partie et pourront être reliés sur du matériel plus traditionnel, pour des utilisations moins gourmandes par exemple.

Le produit est équipé de 4 baies SATA 3 prenants les disques 3.5/2.5", mais nous n'avons pas pu mettre la main sur la capacité maximale supportée par l'engin (décidément Qnap...). Pour le reste des connectiques, trois ports USB 3.2 (Gen1) sont disponibles, un en façade et les autres à l'arrière. Quant à l'alimentation, celle-ci se fera via un bloc externe de 90W, pour une consommation typique annoncée à 26,7W.

Comme vous pouvez le voir, le NAS est assez compact avec ses dimensions de 161 x 160 x 219 mm et pourra s'intégrer facilement dans la plupart des intérieurs grâce à son look assez sobre - c'est pas le TS230, oh non. La ventilation se fera via un moulin de 120 mm en extraction à l'arrière, c'est ce que l'on retrouve la plupart du temps sur les modèles similaires. Ce TS-431KX est compatible SSD Caching et conteneurisation en utilisation Docker / LXC. On émettra quelques réserves sur le CPU, qui finalement est le même que celui présent sur le vieux modèle TS-531P datant quand même de 2015.

Il ne faudra pas en attendre beaucoup, notamment sur des tâches de transcodage avancées sur Plex. Face à la concurrence, avec son tarif de 430 euros, ce nouvel arrivant devrait se confronter au Synology DS418 - qui possède un CPU assez similaire - affiché habituellement à 459,99 euros et au Asustor AS3204T V2, qui exploite un simple Intel Celeron tout en se contentant de rester en Gigabit pour environ 440 euros. Vous pouvez aussi faire le choix de vous contenter d'un dual-core, alors des références comme le Synology DS419SLIM ou bien le Asustor AS4004T - testés sur le Comptoir - pourront vous convenir. Qnap propose donc encore une fois un tarif agressif, pour une machine possédant des spécifications intéressantes pour un quatre baies abordable.