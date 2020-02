Le principe du pseud-cache SLC est apparu avec l'avènement de la NAND TLC, afin de compenser la durabilité et les performances moindres de cette dernière en faisant fonctionner une portion fixe ou variable de la NAND TLC en mode SLC.

Bien sûr, comme tout type de cache celui fini par être épuisé, plus ou moins rapidement selon sa taille et l'intensité de l'usage, et le SSD se retrouvent ainsi au niveau de performance de la NAND originale, une chute qui ne manque jamais de se faire ressentir selon le hardware, d'autant plus lorsque l'on parle d'un SSD QLC, dont les débits hors pseudo-SLC peuvent être inférieures à ceux d'un bon vieux disque dur... Cela dit, dans la majorité des cas et pour la plupart des utilisateurs grand public, ce fonctionnement est généralement plus que suffisant, alors qu'est-ce qui pourrait bien motiver MEMXPRO de s'investir dans une série de SSD, dont la NAND 3D TLC mouline à 100 % en mode pseudo-SLC ?

C'est bien simple, l'objectif est d'apporter une réponse à l'endurance en berne et surtout une alternative à la disparition déjà largement amorcée de la NAND MLC, et d'offrir des performances et une fiabilité du même niveau. De ce fait, les futurs SSD PC32 du constructeur s’adresseront surtout aux types d'usages et d'environnements où il fait généralement bon d'avoir des SSD "très" endurants et "hautement" durables, un marché de niche et la spécialité de la marque. Et alors, qu'est-ce qui se cache en fin de compte dans ce PC32 ?

MEMXPRO PC32 Capacité 80 à 320 Go Interface / Protocole PCIe 3.0 x4, NVMe Controleur Silicon Motion SM2262EN (voir ici pour mieux le placer dans la gamme SM) Cache DRAM Normalement, oui. NAND Micron NAND TLC 64L B17A Pseudo-cache SLC 100 % de la capacité Cycles P/E (programmation/effacement) NAND TLC de base : 10000 P/E NAND pseudo-SLC : 40000 P/E Performances séquentielles Lecture - Écriture 3250 Mo/s - 2980 Mo/s Autre AES 256-bit, TCG Opal 2.0, fonctionnalité propriétaire mSMART Températures de fonctionnement de -40° à 85°C pour tout type d'usages, y compris industriels Dossiers maison toujours sympa à lire... Hard du hard : l'endurance des SSD, partie 1 et partie 2 !

Les deux points les plus importants à relever ici sont évidemment la hausse importante de la quantité de cycles de écriture / effacement grâce au fonctionnement pseudo-SLC, ce qui laisse donc effectivement présager un SSD "durable", mais qui se fait naturellement au prix de capacités particulièrement faibles, mais normales étant donné que l'on passe d'une NAND TLC avec 3 bits par cellule à la simulation de NAND SLC ne disposant plus que d'un seul bit par cellule. MEMXPRO va faire une démonstration de son PC32, ainsi que d'autres SSD, lors du salon Embedded World 2020 et a annoncé qu'il sera prêt à prendre des commandes très prochainement. Le constructeur est bien décidé à continuer à travailler sur la conception de SSD pseudo-SLC, y compris des modèles à plus fortes capacités et dans un format différent si la demande se développe.

En attendant, MEMXPRO n'est pas le premier constructeur à s’intéresser à la conception de SSD plus endurants et l'exploitation des possibilités du mode SLC. L'exemple "mainstream" est la série 660p (et 665p) d'Intel qui profite d'un fonctionnement pseudo cache SLC dynamique et intelligent avec une capacité initiale assez importante ; on a aussi vu les SSD EnduroSLC mégaendurants de Greenliant, sauf que ceux-ci sont fabriqués avec de la vraie NAND SLC ; en janvier, Enmotus avait dévoilé son MiDrive, un SSD fusionnant NAND SLC et QLC au fonctionnement "hybride" et "intelligent", notamment en attribuant les tâches d'écritures à la NAND SLC et le stockage plus ou moins froid à la NAND QLC ; enfin, début février, Transcend a aussi annoncé son SSD "durable", le MTE662T proposant jusqu'à 3000 cycles d'écritures/effacement. (Source)