Microsoft prolonge l'ESU de Windows 10 jusqu’en octobre 2027

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 ne bénéficie plus de mises à jour de fonctionnalités. Néanmoins, face à la pression, Microsoft avait concédé le support de sécurité jusqu’en octobre 2026 via son programme ESU (Extended Security Updates) — programme de mises à jour de sécurité étendues pour le grand public, en français. L’entreprise vient d'accorder une année supplémentaire.

Pas la période idéale pour changer de PC

La page de support indique désormais que « vous pouvez vous inscrire au programme ESU à tout moment jusqu’à la fin du programme, le 12 octobre 2027. Si vous êtes déjà inscrit, votre couverture se poursuivra automatiquement jusqu’à cette date, sans qu’aucune action ne soit requise ». Or, initialement, cette concession devait s’arrêter cette année.

Dans un message à l’Agence France-Presse (relayé par BFM), la firme de Redmond déclare : « Nous comprenons que le passage à un nouveau PC peut prendre du temps. Dans le cadre de notre engagement continu à aider nos clients à rester protégés pendant cette transition, le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour les appareils personnels est prolongé d’une année supplémentaire. Cela offre à nos clients davantage de temps et de flexibilité pour trouver le PC le mieux adapté à leurs besoins, tout en leur permettant de rester protégés. »

Ce programme est disponible pour les terminaux sous Windows 10, version 22H2, édition Famille, Professionnel, Éducation ou Stations de travail. Microsoft propose trois méthodes d’inscription : synchroniser les paramètres du PC sans frais supplémentaires, échanger 1 000 points Microsoft Rewards ou effectuer un achat unique de 30 dollars. Enfin, une licence ESU d'un compte peut couvrir jusqu’à 10 appareils.

Selon les données de StatCounter, à l’échelle mondiale, Windows 10 fait tourner 26,21 % des systèmes Windows, tandis que 71,84 % sont désormais sous Windows 11. En France, ces parts sont respectivement de 26,92 % et 69,65 %.