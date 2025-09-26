Microsoft cÃ¨de l'annÃ©e de mises Ã  jour de sÃ©curitÃ© gratuites en Europe

Il y a pile une semaine, nous faisions le point sur les mÃ©thodes proposÃ©es par Microsoft pour continuer Ã bÃ©nÃ©ficier des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© aprÃ¨s la fin du support gratuit de Windows 10, prÃ©vue le 14 octobre. Pour ceux qui ne souhaitaient pas payer directement les ESU (Extended Security Updates), il fallait auparavant soit dÃ©bourser 1â€¯000 points Microsoft Rewards, soit accepter de sauvegarder ses donnÃ©es sur OneDrive.

Finalement, grÃ¢ce Ã la lÃ©gislation europÃ©enne, les utilisateurs europÃ©ens â€” donc les FranÃ§ais â€” pourront bÃ©nÃ©ficier de cette annÃ©e de sursis sans passer par ces solutions dÃ©tournÃ©es. Pour en profiter, il suffira simplement dâ€™avoir un compte Microsoft actif et de s'inscrire.

Microsoft fait machine arriÃ¨re

Microsoft a expliquÃ© Ã Windows Central :

Dans lâ€™Espace Ã©conomique europÃ©en, nous mettons Ã jour le processus dâ€™inscription pour quâ€™il rÃ©ponde aux exigences locales et offre une expÃ©rience sÃ©curisÃ©e et simplifiÃ©e. Notre objectif est de soutenir nos clients et de leur fournir des options lors de leur transition vers Windows 11, avec un accÃ¨s ininterrompu aux mises Ã jour de sÃ©curitÃ© critiques.

Concernant lâ€™utilisation du compte Microsoft, l'entreprise prÃ©cise dans un article mis Ã jour hier :

Pour les particuliers de Windows 10 dans lâ€™Espace Ã©conomique europÃ©en (EEE) : Inscription avec votre compte Microsoft. Connectez-vous Ã votre PC avec un compte Microsoft (MSA) et restez connectÃ© pour recevoir gratuitement les mises Ã jour ESU. Si vous ne vous connectez pas pendant une pÃ©riode de 60 jours, les mises Ã jour ESU seront interrompues et vous devrez vous rÃ©inscrire en vous reconnectant avec le mÃªme MSA.

Euroconsumers, une association de dÃ©fense des consommateurs, s'est rÃ©jouit de cette dÃ©cision :

Nous nous rÃ©jouissons dâ€™apprendre que Microsoft offrira une option Extended Security Updates (ESU) gratuite aux utilisateurs particuliers de Windows 10 dans lâ€™Espace Ã©conomique europÃ©en (EEE). Nous sommes Ã©galement satisfaits que cette option ne nÃ©cessite pas de sauvegarder les paramÃ¨tres, applications ou identifiants, ni dâ€™utiliser Microsoft Rewards. Câ€™Ã©tait notre principale prÃ©occupation liÃ©e au Digital Markets Act (DMA), car lier lâ€™accÃ¨s Ã des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© essentielles Ã lâ€™utilisation des services propres de Microsoft soulevait des doutes lÃ©gitimes quant au respect des obligations prÃ©vues Ã lâ€™article 6(6) du DMA.

Lâ€™association souligne toutefois que ce rÃ©pit est temporaire et que le problÃ¨me se reposera dans un an, lorsque la pÃ©riode de mise Ã jour gratuite prendra fin.

Deux derniÃ¨res prÃ©cisions. Pour les professionnels, les mises Ã jour de sÃ©curitÃ© de Windows 10 resteront payantes (avec la possibilitÃ© de les prolonger pendant trois ans). Pour les rÃ©sidents de pays non europÃ©ens, le prÃ©cÃ©dent dispositif reste en vigueur.