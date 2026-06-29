Le marché de la DRAM restera sous tension au moins jusqu’en 2028, estiment Lenovo et Micron

À l’instar de Microsoft, qui vient d'augmenter le prix de ses Xbox Series mais n’écarte pas une nouvelle hausse à l’automne, Lenovo et Micron ne s’attendent pas à un retour du marché de la DRAM à ses niveaux d’avant-crise à court-terme. Les têtes pensantes des deux sociétés conjecturent qu’il restera régit par une forte tension offre / demande au moins jusqu’en 2028, voire jusqu'à la fin de la décennie.

© ComputerBase

Lenovo et le RAMageddon

Du côté de l’entreprise chinoise, Martin Hiegl, son directeur exécutif, s’est exprimé sur le sujet lors de l’ISC 2026. Il a formulé l’idée, reprise par pas mal de sites, que les prix de la mémoire ne retrouveraient jamais les seuils d’avant la flambée. Ce qui, vous en conviendrait, indépendamment de l’emballement de ces derniers mois, est une projection qui peut s’appliquer à de nombreux pans de l’économie — ce système, comme tous les autres, n’a rien d’immuable.

La firme s'attend toutefois à ce que de nouveaux prix de référence se cristallisent aux alentours de 2030. Ce, en raison de la mise en place nouvelles capacités de production à partir de 2028. La DDR2 aura alors peut-être un peu de répit...

Que faire d'ici là ? Au cours de l’évènement précité, l’entreprise a dévoilé une diapositive (via ComputerBase) titré « Guide de survie en 5 étapes face au RAMageddon ». Celle-ci formule cinq recommandations à destination des acheteurs : réévaluer les besoins ; optimiser l'exploitation des ressources ; choisir le processeur avec soin ; adapter les applications ; transférer certaines charges de travail vers les GPU lorsque cela est pertinent.

Si le choix de l’évènement n’était pas assez assez explicite, c’est d’autant plus évident ici : ce mantra s’adresse principalement aux gestionnaires de centres de données et aux planificateurs d'infrastructures plutôt qu'au grand public. Lenovo invite aussi à ne plus mettre le maximum de mémoire selon les capacités de la plateforme, mais à évaluer les besoins réels en fonction des charges de travail. Au moins, cette nécessité montre que les consommateurs que nous sommes ne sont pas les seuls à subir les conséquences de tout ceci.

Micron engrange

Chez Micron, les confidences ont eu lieu dans le cadre des résultats financiers du troisième trimestre. Sanjay Mehrotra, le PDG, a déclaré :

Concernant l’offre, nos clients prennent conscience que les pénuries en mémoire et en stockage mettront beaucoup de temps à s’améliorer. Même si nous anticipons une amélioration progressive de l’offre du secteur à partir de 2028, nous n’avons actuellement aucune visibilité sur le moment où l’offre de mémoire pourra rattraper la demande croissante.



La croissance de l’offre dans l’industrie de la mémoire dépend d’importantes extensions de capacités de type greenfield (construction de nouvelles usines). Ces projets sont de grande ampleur, complexes et longs à mettre en œuvre. De plus, leur rythme est limité par plusieurs facteurs, notamment les délais importants de construction des usines dans le monde, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans des métiers critiques, des réglementations complexes incluant les autorisations administratives, ainsi que la nécessité de renforcer les infrastructures énergétiques.



Par ailleurs, les technologies de fabrication de la mémoire, parmi les plus avancées à concevoir et produire dans l’industrie des semi-conducteurs, deviennent de plus en plus complexes à chaque nouvelle génération de procédés. Les transitions technologiques ralentissent la croissance du nombre de bits produits au fil du temps. Les besoins en capacité de production de wafers augmentent fortement, ce qui accroît les besoins en salles blanches et en nouvelles usines.



La croissance de la mémoire HBM et l’augmentation du ratio de production alloué à chaque nouvelle génération exercent en outre une pression supplémentaire sur l’offre de mémoire non-HBM. Dans la NAND, la réallocation des capacités de salles blanches de la NAND vers la DRAM, ainsi que la limitation globale des surfaces disponibles, freinent la croissance de la production en bits de NAND.



Pris ensemble, ces facteurs signifient que la croissance de l’offre est structurellement contrainte, ainsi que sa capacité à répondre à la demande de l’industrie, malgré nos efforts considérables pour augmenter la production.

L’individu susmentionné n'entrevoit donc pas un horizon plus dégagé avant 2028. À propos des capacités de production qu’il mentionne, la firme a plusieurs initiatives destinées à augmenter sa production de DRAM. En début d’année, elle a officialisé la construction d'une nouvelle méga-usine dans le comté d’Onondaga, dans l’État de New York. L'achèvement est prévu pour le début 2029. Mi-mars, l'entreprise a également racheté une usine de PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation). Cette acquisition doit permettre une augmentation de la production de DRAM d'ici la fin 2027.

Rendu de la megafab © Micron

Notons tout de même que pour Micron, l’horizon n'a rien de morose ; le ciel est plutôt radieux. Conformément à l’adage selling shovels and picks to gold miners, en tant que fournisseur de l’IA, l’entreprise — et ses actionnaires — croule sous les dollars. Elle a engrangé un bénéfice trimestriel de 28,2 milliards de dollars ; c’était 1,9 milliard un an plus tôt. Bref, une multiplication par près de 15 en un an. Alors a-t-elle vraiment intérêt à ce que cela change ?

À fond sur 2028

Pour terminer avec un autre acteur, un rapport de Jefferies Equity Research, relayé par WCCFTech, table sur des hausses continues de la mémoire jusqu’à fin 2027. Concrètement, sur du +40 à +50 % en glissement trimestriel au T3 2026 ; du +30 à +40 %, toujours en glissement trimestriel, au T4 2026 ; du +40 à +45 % en glissement annuel en 2027 ; à une possible baisse en 2028 grâce (ou à cause, selon votre sensibilité) à la croissance de l’offre et à une demande moins forte.