Lip-Bu Tan, PDG fraîchement nommé d’Intel, a pris sa plus belle plume pour présenter ses projets dans une lettre. Il confirme plusieurs points du calendrier fixé par sa prédécesseure intérimaire, Michelle Johnston Holthaus ; en particulier pour les processeurs grand public. En revanche, il ne mentionne à aucun moment les cartes graphiques Battlemage. Pour celles-ci, il faut s’en remettre au leaker Jaykihn, véritable taupe qui révèle régulièrement les secrets d’Intel, mais qui joue ici l’oiseau de mauvais augure.

Pour faire un résumé des deux pages ci-dessous digne d’un LLM, Lip-Bu Tan valide l’objectif de réduction des coûts de 10 milliards de dollars et de réduction de 15 % des effectifs entrepris par Pat Gelsinger à l’été 2024. Le nouveau boss estime qu’il est vital pour Intel de simplifier son modèle d'entreprise, mais aussi le portefeuille de produits. Il affiche sa volonté de réduire la complexité organisationnelle ; d'opérer un « choc de simplification ».

Lip-Bu Tan rappelle que sept ordinateurs sur dix dans le monde embarquent une puce Intel ; soulignent l'importance de bien prendre le virage des PC IA. Concernant les futurs produits, le PDG réitère l'engagement de livrer des Panther Lake en 18A au second semestre 2025 puis des Nova Lake en 2026. Rappelons que les premiers cibleront les ordinateurs portables exclusivement ; que d'après certaines rumeurs, ces gammes offriront davantage de cœurs CPU que celles du moment.

Dans une autre partie au titre explicite (A Stronger Intel Foundry), Lip-Bu Tan insiste sur l'étape du 18A — un processus qui intéresserait notamment NVIDIA et Broadcom.

Vous l’aurez remarqué : pas un mot sur les GPU Battlemage. Pourtant, Intel commercialise des Arc B580 et B570 depuis maintenant quelques semaines. Selon le divulgateur précité, la firme a décidé dès le 3e trimestre 2024 de faire une croix sur le GPU BMG-G31 censé équiper des Arc plus haut de gamme. Quant à la prochaine génération, Celestial, rien n’aurait filtré pour l’instant. Bref, la route tracée par Intel sur ce segment reste plongée dans le brouillard ; rien ne permet d’entrevoir où elle mène.

Died in Q3 of last year.