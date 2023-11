Les débuts APOlliniens d'Intel marqués par des mises à jour de BIOS chez MSI

MSI a commencé à déployer des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères (chipset série 600 / 700) compatibles avec les processeurs Core de 14e génération — on vous a rajouté le 14700K récemment dans notre test, d'ailleurs. L’information relevée par un twittos pointe un changelog mentionnant « l'optimisation de la fonction APO » (Advanced Performance Optimization) d'Intel, la surcouche logicielle introduite lors du lancement des Core 14. L'APO s'inscrit dans la continuité du Thread Director — introduit avec Alder Lake et son architecture hybride big.LITTLE pour migrer les threads sur les bons cœurs, P ou E — via les pilotes Dynamic Tuning Technology pour mieux assigner les ressources processeur qui vise, pour le moment, à améliorer les performances des processeurs bleus dans les jeux. En gros, il fait ce que devrait faire l'OS et se base sur un workload typique plutôt qu'un workload synthétique, à l'image de ce que proposent les pilotes de GPU game ready, le tout avec un coup de pouce d'IA pour identifier au mieux lesdites charges de travail sans avoir à monopoliser 25 personnes pour le faire.

L'APO, c'est aussi l'exclusivité des processeurs Intel Core de 14e génération, qui plus est cantonnée aux 14700 & 14900 pour l'instant. Et il soulève quand même plusieurs questions, au moins deux. La première, c'est que d’évidence, optimiser les ressources matérielles énormes dont on dispose depuis quelques années sur nos PC est quelque chose qui va dans le bon sens, tant l'efficacité matériel / logiciel est tombée à des niveaux qui parfois bien trop souvent frisent le ridicule. Un travail qui reste pourtant nettement plus effectif dans le monde des consoles, l'autre pan des machines à jouer.

Cette exclusivité est évidemment totalement artificielle n'a pour seul aveu que le peu d'intérêt de cette 14e génération. En d'autres mots : l'APO serait profitable notamment aux Core 12 et 13, mais il n'en serait à priori pas question. Et ça, c'est une segmentation artificielle du matériel assez détestable qui n'envoie pas vraiment un bon signal aux clients de la marque.

L'interface d'APO

Le deuxième point se situe au niveau du fonctionnement du bousin. Bien qu'Intel ait divulgué peu d'informations sur le sujet, pour être applicable, l'APO doit être supporté à la fois par l'OS mais aussi par le logiciel. Conséquence directe : à ce jour, seuls deux titres le prennent en charge, et on ne peut pas vraiment dire qu'ils font rêver : Rainbow Six : Siege, et Metro Exodus.

Pour rappel, le thread director est un coup de pouce matériel à l'ordonnancement logiciel, chargé de la migration des processus vers les threads disponibles les plus adaptés en fonction du besoin de puissance. Une composante logiquement gérée par l'OS, mais auquel le thread director apporte une métrique supplémentaire sur le niveau de performance requis.

"Thread Director pour les nuls"

Aussi, plutôt que de sortir un énième software qu'il faudra maintenir, mettre à jour, déboguer et rendre compatible avec un large panel de plateformes — d'où la mise à jour des BIOS à l'origine de ce billet —, pourquoi diable Intel n'irait-il pas travailler avec Microsoft (et surtout Microsoft de fait, les processeurs Core pour jouer étant en quasi-totalité exploités sous Windows) pour intégrer ces optimisations directement dans l'OS, de manière transparente pour l'utilisateur et sans besoin d'aller monopoliser des ressources mémoire supplémentaires pour assurer ce qui devrait être le boulot de base du système d'exploitation ? Trop d'assistance du machine learning dans l'algorithme pour en justifier son implémentation dans Windows ? Mouais... La question sous jacente étant : qui faut-il incriminer des éditeurs ou des constructeurs ? Sans doute un peu des deux.

D'autant qu'il semblerait bien que les résultats soient loin d'être anodins, des tests ayant relevé des gains massifs, bien au-delà des chiffres proposés initialement par Intel : +24 % pour Metro Exodus, +30 % pour Rainbow Six : Siege. Bien que lesdits gains soient à relativiser et surtout à contextualiser (définition utilisée, GPU, etc...), le comportement en charge de processeur une fois l'APO actif ne laisse pas vraiment de place aux doutes sur l'efficacité d'un ordonnanceur faisant correctement son boulot. Et à côté ça, Intel prépare un 14900KS, avec un PBP de 150 W en 8P +16E apte à afficher une fréquence boost poussée à 6,2 GHz. Cherchez l'erreur.

Quelques mesures de l'APO chez HW Unboxed