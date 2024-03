Lâ€™APO dâ€™Intel passe le cap des 14 jeux pris en charge, cinq mois aprÃ¨s ses dÃ©buts

Intel aura attendu la sortie de son Core i9-14900KS, fleuron de la gamme Raptor Lake Refresh, pour enrichir son APO (Application Optimization) de douze jeux. Jusqu’ici, elle était limitée à deux titres seulement.

Arthur Morgan secourt un homme faisant une chute © Rockstar

APO, l’EPO des processeurs hybrides

APO est une fonctionnalité « entièrement prise en charge » par les Core de 14e génération les plus haut de gamme : les Core i9 14900KS, Core i9 14900K, Core i9 14900KF, Core i9 14900HX, Core i7 14700K, Core i7 14700KF et Core i7 14700HX. Comme l’explique Intel sur son site web, APO régit les ressources applicatives en temps réel afin d’optimiser la planification des threads pour les applications. La finalité est d’améliorer les performances dans celles prises en charge. C’est une fonctionnalité en lien avec le Thread Director ; le chef d’orchestre des processeurs hybrides chargé de s’assurer que les Performance-cores et les Efficient-cores fonctionnent de concert et de« planifier les tâches sur le bon cœur au bon moment ».

Ainsi, alors que le Thread Director, basé sur l’apprentissage automatique, intervient dans chaque charge de travail pour tous les CPU hybrides, APO est limitée aux jeux vidéo disposant de profils préalablement créés. Concrètement, dans son test, notre confrère Paul Alcorn de TH.US a constaté qu’APO ajustait les affinités de threads une par une afin que les jeux soient exécutés sur un nombre spécifique de cœurs ; nombre préalablement déterminé comme étant optimal pour chaque jeu.

Dans les deux titres éligibles jusqu’à présent – Rainbow Six Siege et Metro Exodus – l’entreprise promettait des gains d’images par seconde de 16 % dans le meilleur des cas.

Un test réalisé par la chaîne Talon's Tech et relayé par un certain LightMoisture dans un fil Reddit montrait toutefois une hausse bien plus conséquente : jusqu’à 29,7 % dans le jeu d’Ubisoft, avec une moyenne pour le benchmark intégré passant de 667 IPS à 865 (avec un Core i9-14900K et une GeForce RTX 4090, en Full HD). Bon, soyons honnêtes, à de telles fréquences, ces hausses restent purement expérimentales.

14 jeux pris en charge désormais

Quoi qu’il en soit, avec seulement deux titres pris en charge, la portée d’APO restait très limitée ; elle l’est toujours à quatorze. Intel a ajouté les jeux ci-dessous :

Final Fantasy XIV

Red Dead Redemption 2

World of Tanks

Dreams Three Kingdoms 2

F1 22

Guardians of the Galaxy

Rainbow 6 Siege

Serious Sam 4

Strange Brigade

Watch Dog Legion

World War Z

Dirt 5

World of Warcraft

Un mode Avancé plus inclusif

La bonne nouvelle, c’est qu’APO ne se limite finalement pas aux seuls Core Raptor Lake Refresh mentionnés plus haut. Un mode avancé débloque les fonctionnalités avec le reste de la 14e génération mais aussi avec les CPU des 12e et 13e générations. Il est aussi question de jeux non pris en charge officiellement.

Au sujet des premiers, Intel précise que « tous les autres processeurs Intel Core de 12e à 14e génération qui ne sont pas répertoriés ci-dessous bénéficient d’une prise en charge limitée et ne peuvent être utilisés qu’en mode Avancé » ; mode avancé qui débloque également « une prise en charge améliorée d’un plus large éventail de jeux ».

À propos de ce mode avancé, l’entreprise indique qu’il « permet aux utilisateurs de voir des jeux supplémentaires qui n’ont pas été validés [...]. Cela signifie que ni le processeur ni la configuration spécifique du système n’ont été validés et que les résultats peuvent varier, y compris une éventuelle dégradation des performances. Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser le mode Avancé à leurs propres risques, mais Intel ne peut garantir aucune amélioration ou optimisation du processeur ou des jeux sous ce mode de fonctionnement ». Bref, de prime abord, cette description fait un peu penser à la distinction pilotes graphiques WHQL (Windows Hardware Quality Labs) et non-WHQL.