Après les RTX 50 Series avec un p’tit ROP en moins, voici celles avec deux ROPs en plus

Après les RTX 50 Series avec un p’tit ROP en moins, voici celles avec deux ROPs en plus

Après les RTX 50 Series avec un p’tit ROP en moins, voici celles avec deux ROPs en plus

Nos confrères de TechPowerUp ont pêché un spécimen extrêmement rare de GeForce RTX 5090 : une ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 LC pourvue de quelques ROPs en plus. Elle possède en effet 192 ROPs actifs. C’est le maximum autorisé par le GPU GB202, et deux écailles de 8 ROPs en plus que la version standard (laquelle a donc 176 ROPs). Bref, un très gros poisson.

Malenia n'a qu'à bien se tenir

Dans Elden Ring en UHD, cette version d’exception domine le classement. Elle affiche en moyenne 201,3 IPS à ses fréquences OC (2580 MHz). Ramenée à la valeur de référence (2407 MHz), elle délivre tout de même 196,5 IPS. Une telle fréquence d’images par seconde transfigure drastiquement l’expérience de jeu par rapport à une RTX 5090 FE plafonnant à 183,9 IPS. Gageons que ce surplus permette de battre Malenia sans coup férir plutôt qu’après cent coups qui ne font vraiment plus rire. Forcément, face aux RTX 5090 avec 8 ROPs en moins, l’écart est encore plus conséquent : la Zotac déficiente délivre 174,4 pauvres IPS.

Les valeurs changent, mais la hiérarchie ne bouge pas d’un iota dans Cyberpunk 2077, le formidable jeu de CD Projekt. Avec 118,8 IPS, la RTX 5090 Astral Liquid et ses 192 ROPs obtient une moyenne de 118,1 IPS. C’est 12,3 % de plus que la Zotac précitée (105,2 IPS).

La source subodore que ce schmilblick résulte d’une confusion avec le GPU de la RTX PRO 6000 (celui-ci exploite 188 SM / 192 ROPs). Mieux, elle n’exclut pas que des RTX 50 Series moins prestigieuses soient affectées par ce surplus d’unités de Raster Operations Pipeline ; « peut-être même que cela [cette maldonne] s'étend à toute la gamme RTX 50 », écrit-elle. Après tout, le retranchement avait touché l’ensemble de la gamme ; l’adjonction est peut-être tout autant inclusive, bien que cette absence de discrimination invaliderait le motif susmentionné.

Si par chance vous obtenez une RTX 5090 avec 192 ROPS, faites-vous discret et ne la renvoyez pas. Espérons surtout que cette affaire passera sous les radars (l'entreprise nous a blacklistés depuis fort longtemps, pas d'inquiétude). Dans le cas contraire, NVIDIA risque bien d’être tentée d’initier une campagne de rappel massive afin re-commercialiser ces cartes. À des tarifs nettement plus élevés, est-ce nécessaire de le préciser !