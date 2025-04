Rien ne va plus, avec désormais des RTX 50 Series incontinentes !

Apparemment, les GeForce RTX 50 ne se contentent pas de chauffer. Le phénomène reste pour l’instant isolé (difficile de savoir combien d’exemplaires de ladite carte circulent), mais un membre de la communauté Quasar Zone a signalé que son AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G coulait. L’individu affirme l’avoir utilisée, positionnée à la verticale, pendant un mois, à raison de deux heures quotidiennes de World of Warcraft.

Les clichés du drame :

Un gel coulant

Le coupable semble tout trouvé. Sur la page produit de cette référence, Gigabyte vante l'utilisation d'un « gel conducteur thermique de qualité serveur ». Il est censé offrir de meilleures performances que les traditionnels pads thermiques.

La publicité pour les curieux :

L’entreprise allègue : « Pour améliorer la qualité et la fiabilité des produits, nous avons introduit un gel conducteur thermique de qualité serveur pour le refroidissement des composants critiques tels que la VRAM et les MOSFET. Ce gel non fluide et hautement déformable assure un contact optimal avec les surfaces irrégulières et résiste efficacement à la déformation due au transport ou à l'utilisation à long terme, contrairement aux pads thermiques traditionnels. »

Dans une réponse adressée à la victime, le compte qui se présente comme « le distributeur officiel de GIGABYTE en Corée » déclare : « Bonjour aux membres de la Quasar Zone ! […] Nous sommes au courant du problème de gel thermique avec la série GeForce RTX 50 de GIGABYTE, qui a été signalé pour la première fois sur le forum QuasarZone Graphics hier soir. Nous sommes actuellement en train de partager les détails du problème de gel thermique avec le QG de GIGABYTE et de discuter de la politique de service à la clientèle par la suite [...] ». Nous vous épargnons la suite. En gros, l’auteur reviendra vers les clients une fois la politique décidée.

Vous l’aurez noté, la publication parle des GeForce RTX 50. La RTX 5080 précédemment citée n’est effectivement pas la seule à bénéficier de ce fameux gel. C’est aussi le cas de la RTX 5090 AORUS MASTER IC. La source inclut la vidéo ci-dessous consacrée à cette référence. La carte est garnie d’une épaisse couche.

Ces modèles étant également commercialisés en Europe, la stratégie adoptée par Gigabyte pour résoudre cette affaire sera normalement mondiale. Espérons qu’elle ne se limitera pas à une simple recommandation de ne pas orienter les GPU à la verticale...