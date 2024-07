Les passionnés de PC ne sont pas prêts à payer pour des fonctionnalités IA

Un sondage initié le 15 mai dernier sur le site TechPowerUp et qui comptabilise un peu plus de 26 000 participants montre le peu d’intérêt des passionnés pour l’intelligence artificielle. Du moins, la plupart d’entre eux ne sont clairement pas disposés à payer plus cher pour « augmenter » leur machine avec des fonctionnalités IA.

Il est frAI mon PC, il est frAI ! © Intel

Payer plus cher ? Quelle question !

La question posée est simple : « Seriez-vous prêt à payer plus cher pour du matériel doté de capacités d'IA ? ». Sur 26 266, ils sont seulement 1 937, soit 7,4 %, à répondre oui. L’essentiel des votants, 22 066, soit 84 %, expriment un non catégorique. Enfin, 2 263, soit 8,6 %, sont indécis.

Bien sûr, le panel n’est pas représentatif : le lectorat de TechPowerUp est globalement un public d’initiés. Ces derniers s’intéressent forcément un minimum au domaine du hardware, et ont donc des connaissances sur le sujet.

En outre, on peut instinctivement penser que peu de gens sont enclins à payer plus. Ou du moins, à répondre spontanément « oui » à une question aussi directe ; excepté pour des domaines plus consensuels, par exemple ceux relatifs à la santé, comme l’alimentation. Seulement en pratique, les ventes de smartphones très haut de gamme, de cartes graphiques et autres processeurs onéreux, ou même, pour étendre cette réflexion à d’autres secteurs, de véhicules ou d'habits, tendent à prouvez le contraire : les clients sont prêts à mettre le prix lorsqu'ils sont convaincus du bien-fondé de cette inflation. Celle-ci peut être légitimée par les qualités intrinsèques du produit, par de nouvelles fonctionnalités (c'est le cas ici), par l’image sociale qu’il renvoie, ou à nous ne savons quelle autre considération. Soulignons au passage que dans le cas des GeForce RTX de NVIDIA ou des Intel Arc Alchemist, une partie de la facture se justifie déjà par les capacités IA des cartes.

Quoi qu’il en soit, pour en revenir au sondage de TechPowerUp, les plus de 80 % de réponses négatives attestent d’une réalité : pour le moment, les passionnés restent sceptiques quant à la plus-value apportée par l’IA. Après, tel que rapporté ci-dessus, difficile de penser que ce lectorat oublie l'apport du DLSS ou de l'XeSS ; bref, il faut certainement considérer que ce sondage et les réponses qu'il suscite portent principalement sur des fonctionnalités IA propres au système d'exploitation, et plus particulièrement au fameux NPU désormais intégrés à certains processeurs.

Impossible d'aller à l'encontre de ces conclusions, au vu du peu d'exclusivités qu’apportent les ordinateurs portables Copilot+ à ce stade. De fait, lorsque vous parcourez les commentaires, beaucoup de ceux qui s’expriment ne sont pas réfractaires aux fonctionnalités IA par nature, mais n’y voient simplement pas d’intérêt en l’état. Certains arguent qu’ils sauteront le pas d’ici quelques générations, lorsque les capacités hardware et software seront plus convaincantes ; en particulier pour des charges de travail gérées en local.

À l’évidence, les géants du secteur ont conscience du peu d’intérêt des passionnés pour ce type d'IA pour le moment. C’est sans doute la raison pour laquelle une entreprise comme AMD a totalement fait l’impasse sur un NPU XDNA pour ses Ryzen 9000, tandis qu’Intel ne semble même pas vouloir se contenter du minimum syndical avec ses Arrow Lake-S : le serial leaker Intel du moment, Jaykihn, a allégué récemment que l’ensemble de la puce délivrerait 37 TOPS. En conséquence, elle ne serait pas éligible à alimenter des PC Copilot+.

Collection of various small improvements/changes shipping with Arrow Lake -S.



All specifications are “up to”, except for TOPS, which may exceed the listed number on the retail product. pic.twitter.com/EyAxyFVZMf — Jaykihn (@jaykihn0) July 9, 2024

AMD comme Intel se concentrent principalement sur l’intégration de NPU à leurs gammes mobiles (Ryzen AI 300 et Lunar Lake) pour le moment. Un choix logique : le marché des ordinateurs portables est bien plus porteur que celui des PC fixes ; il concerne un éventail d'utilisateurs bien plus large ; et ces derniers sont parfois peu ou mal informés.

D’autre part, précisons aussi qu’en l’état, il est impossible de dire si les ordinateurs IA alourdiront véritablement la facture ; enfin, plus que ne l’ont fait les précédentes générations.

Pour finir, notez que cette « analyse » se limite au segment grand public. Un rapport de TrendForce publié il y a quelques heures montre un véritable engouement des serveurs pour le matériel accélérant l'IA : ses analystes estiment que les livraisons de serveurs d'IA au deuxième trimestre ont augmenté de près de 20 % par rapport au trimestre précédent, et tablent sur une croissance annuelle de 41,5 %.