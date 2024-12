Windows 11 24H2 : le protocole eSCL enfin corrigÃ©

Décidément, cette troisième mise à jour majeure de Windows 11 restera dans les annales autant que Windows 11 lui-même, comme un fruit pourri au sommet du panier. Dernières victimes en date relevé en date du 22 novembre dernier : les périphériques réseaux ou USB utilisant le protocole eSCL, rendant par exemple vos scanners inopérants du jour au lendemain, ayant entrainé à nouveau l'arrêt de la migration automatique du 24H2 via le canal de mise à jour Microsoft pour les possesseurs de périphériques concernés.

Gare à vous.

On peut bien râler, et c'est vrai que ce genre de problématiques particulièrement agaçantes prête facilement le flanc à la critique. Mais, avec un peu de recul, il faut admettre qu'à l'échelle d'un service pack d'une telle envergure, les désagréments restent remarquablement limités, ce qui n'empêchera pas le shitstorm de circonstance.

Notamment sur la latence d'exécution, puisqu’il aura fallu plus de 15 jours à Microsoft pour enfin adresser, à l'occasion du dernier patch tuesday de l'année — eh oui, ça approche ! —, un correctif au sein du pack cumulatif KB5048667, intégrant également quelques failles sécuritaires critiques. 16, tout de même, dont une zero-day concernant pilote du service de journalisation CLFS, entre autres sur les services de bureau à distance, mais pas que :

N3RD ALERT !

Cette mise à jour intègre également un nouveau raccourci qui risque de séduire les les plus nerds d'entre vous : en maintenant simultanément les touches MAJ et CTRL tout en cliquant sur un élément dans une liste de raccourcis, celui-ci s’ouvrira directement avec les privilèges administrateur. Enfin, voici la liste des quelques correctifs et nouveautés de ce build :