Windows 11 22H2 : les perfs en gaming redeviennent normales !

Il y a quelques semaines, Microsoft avait admis que Windows 11 22H2 ne permettait pas aux machines de jouir de leur plein potentiel en gaming. La faute incombait alors à un bug, clairement identifié, désormais éradiqué par la rustine KB5020044, qui était lié aux options de débogage, le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas que ce bug à virer, la liste est sacrément longue, elle se renouvelle à chaque grosse version de Windows 11.

Il y a plein de nouveaux items, qui touchent OneDrive, l'application, les alertes que les souscripteurs abonnés peuvent régler désormais à leur guise. Un autre bug résolu, pêle-mêle, concerne Windows Defender qui, lorsqu'il n'était plus l'antivirus principal, était incapable de passer en mode passif. Beaucoup sont dévolus à File Explorer : il demandait trop de ressources CPU en ouvrant un fichier, ou il pouvait planter lorsque vous fermiez des menus contextuels par exemple. La correction la plus loufoque, qui doit toucher plusieurs centaines de millions de milliards de personnes, c'est l'abolition du fuseau horaire DST d'été aux Fidji ! Celui, on sait que vous l'attendiez, c'est désormais chose faite. Blague à part, vous pouvez trouver le changelog ici, et les mises à jour sans forcément passer par Windows Update là.